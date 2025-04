Pausa arancelaria no representa una oportunidad para México: COPARMEX

La pausa arancelaria decretada por el gobierno del presidente Donald Trump está lejos de representar una oportunidad para nuestro país porque México se queda con aranceles al acero y el aluminio, y también a la industria automotriz, lamentó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Juan José Sierra Álvarez.

“El tema de la imposición arancelaria que parecía que esa diferenciación de aranceles a Canadá y a México era una oportunidad comparado con el resto del mundo, hoy en esta pausa arancelaria, pues ya no es tan oportuno, no hay tal oportunidad para Estados Unidos y para México, porque México se queda, a diferencia del resto del mundo, pues se queda con sus aranceles al acero y al aluminio y se queda con sus aranceles a la industria automotriz, que es una industria estratégica, entonces lo que hace un par de días era una gran oportunidad para México en el tema de diferenciación de aranceles, pues hoy la verdad es que no es tal oportunidad y nos quedamos con los aranceles que teníamos”, lamentó el presidente de la COPARMEX.

En entrevista Sierra Álvarez, advirtió que esto por supuesto va a traer consecuencias, pues los aranceles son enemigos del crecimiento económico y del empleo.

“Los aranceles la verdad es que nos agarra mal parados, porque venimos de una desaceleración económica, si los datos de marzo continúan como estaban, prácticamente estaríamos en dos trimestres consecutivos en los indicadores de la actividad económica a la baja y esto que quiere decir, que prácticamente estaríamos en una recesión técnica, con una imposición arancelaria que va a bajar por el alza de los productos, la demanda en Estados Unidos y esto por supuesto que la consecuencia es menos demanda en el tema de los vehículos, pues va a haber menos fabricación, menos exportación y por supuesto que va esto a impactar en el crecimiento económico y va a impactar en los empleos para nuestro país”, advirtió el dirigente de la cúpula patronal.

Las tensiones comerciales y los aranceles están impactando negativamente la dinámica empresarial en México, especialmente en un contexto de desaceleración económica que podría llevar a una recesión técnica.

La imposición de aranceles, particularmente en industrias estratégicas como la automotriz, eleva los costos, reduce la demanda y afecta el crecimiento económico y el empleo formal.

Agregó que aunado a esto la forma en que se realizará la elección del Poder Judicial genera incertidumbre jurídica, lo que también desincentiva la inversión.

En resumen, dijo, tanto las tensiones comerciales como la inestabilidad judicial contribuyen a una baja confianza en la inversión, que se ha visto afectada por factores como la inseguridad y la falta de certeza jurídica.

