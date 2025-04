Prohíben la venta de comida chatarra en escuelas afiliadas a la SEP

Desde el pasado sábado 29 de marzo, las cooperativas escolares tienen prohibida la venta de productos ultra procesados con sellos de advertencia, promoviendo una alimentación más saludable para los estudiantes. Esta medida afecta directamente a más de 200 mil instituciones educativas en el país, generando tanto desafíos como oportunidades para el sector de alimentos en miles de alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria.

Así miles de estudiantes tuvieron que decir adiós a las gomilocas, dorilocos, charritos con salsa, chicharrones preparados con cueritos de puerco, humeantes sopas instantáneas con salsa valentina y limón, jicaletas con miguelito en polvo de muchos sabores, refrescos, frutsis congelados etcétera; ahora tendrán que comer sano desde el lunch que llevan desde casa o lo que compran en la cooperativa escolar...hay opiniones encontradas, algunos lo vieron bien y otros con cierta tristeza, después de todo lo prohibido es lo más sabroso aunque no siempre lo más nutritivo...

“Nos quitaron las papas y nos pusieron como puras frutas y verduras ahí en la cooperativa se sacan lo mismo dejándolo y quitándolo porque casi se compran otra vez las mismas chucherías... me siento como más o menos triste y feliz...pues es algo que nos pueda ayudar en nuestros hábitos diarios nos va a ayudar también en tener en disminuir las probabilidades para una enfermedad... adentro de la escuela vendían elotes con chilito y así ya ahora sólo los venden con limón y sal ya casi no compran... siento que hay cosas que realmente serían más útiles para pues de todos modos afuera pues comes lo que tú quieras”, opinaros los estudiantes.

Los más afectados con la medida fueron los vendedores de dulces y golosinas que se ubican fuera de las escuelas, pues muchos son padres o madres de familia a quienes esta actividad les permitía completar el gasto familiar e incluso mandar a sus hijos a la escuela, ahora tendrán que adaptarse a las nuevas reglas, aunque dicen que el consumo de comida chatarra ahí o en otros lugares continuará ...

“A mí me afecta en sí, solo son dulces, algo que venden en el súper, en las tiendas, en todos, y también en las recauderías, pues tiendas o recauderías venden fruta, y pues no van a dejar de consumir algo que es inevitable, no es como nosotros que nos digan dejen de consumir el refresco, las alitas o las hamburguesas, lo vamos a hacer en algún momento... Creo que ya los van a eliminar, yo tengo alimentos naturales, pero ya vamos a quitar los alimentos chatarra... Es el sustento de casa, nosotros, yo soy madre de familia, es el sustento para casa, entonces sí, realmente el que nos quiten la oportunidad de vender afuera de una escuela. Si no quieren comida chatarra, pues tienen que cerrar Sabritas, tienen que cerrar Bimbo, tienen que cerrar tantas empresas que pues toda la vida se ha escuchado que no quieren comida chatarra cuando siempre ha habido... Sí, mire, pues aquí metimos fruta, hot cake integral, lechitas naturales y deslactosadas, agüitas de fruta, tortas con frijol, de pollo”, expusieron los vendedores.

Algunas secundarias particulares que cuentan con cafeterías o cooperativas establecidas cambiaron su menú o lo ampliaron con comida saludable y a costos accesibles...

“Por ejemplo vendemos unas hamburguesas vegetarianas que ya anterior en este periodo este antes de qué se diera la fecha límite estuvimos ya manejándola con los alumnos este es un pan integral y tuve muy buena aceptación... Con jícamas y pepino que están en 15 pesos el vasito, tenemos ensalada que trae un poco de lechuga trae arándanos un pedazo de jamón y manzana estos están en 15 pesos igual tenemos burritos que es de pollo con salchicha en 20 pesos”.

Nada mal eh, pero ¿qué opinan los padres de familia? La mayoría de los encuestados dijeron estar de acuerdo con la medida, pues los chamacos se tendrán que ir acostumbrando; para algunos el factor económico en esta nueva disposición no fue tomado en cuenta porque comer sano siempre resulta más caro y en las escuelas públicas no todos los alumnos tienen las mismas posibilidades sobre todo cuando hay que apartar para el pasaje del transporte público...

“Y en la junta nos mencionaron que ya iba a haber un cambio en cuanto a lo de la cooperativa, que ya solo van a vender agua simple, ya no de sabores y que nosotros mandáramos comida saludable porque de nada sirve, que aquí la den si nosotros no lo hacemos...Va a ser un cambio bastante difícil, pero pues se van a tener que ir acostumbrando... Eso sí me gusta, por mí yo está súper bien, de que ya dulces ya no, jugos tampoco, papitas, refrescos, súper bien, se estaban tardando eh... El único punto malo que le veo, hay niños que solo les dan 20 pesos y pues la comida ya no cuesta 20 pesos, la comida ya está un poquito más cara porque siento que lo saludable es un poco más caro…Están muy acostumbrados a que, mamá dame 5, 10 pesos porque en la escuela me venden el vasito de cacahuates o el vasito de gomitas o las papitas”, opinaron las madres de familia.

Por último, los maestros consideraron que esta nueva disposición redundará en una dieta más sana y por consecuencia en un mejor desarrollo personal...

“Pues considero que es una excelente forma sobre todo de concientizar a los chiquitos... Nos hemos venido preparando desde hace mucho tiempo, pero en especial ahorita en la transición para que los alumnos pues se vayan paulatinamente acostumbrando a una alimentación más sana”, concluyeron los docentes entrevistados.