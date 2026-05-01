Brugada promete renovar Línea 3 del Metro en 2026 tras quejas de usuarios

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, prometió a jóvenes universitarios que van a tener una excelente Línea 3 del Metro

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, prometió a jóvenes universitarios que van a tener una excelente Línea 3 Metro -que corre de la estación Indios Verdes a Universidad- luego de que se hagan los trabajos de remodelación en el segundo semestre de este 2026.

¿Cuándo iniciará la renovación de la Línea 3?

Este compromiso lo realizó frente a decenas de estudiantes universitarios a los que otorgó becas para transporte.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, prometió a jóvenes universitarios que van a tener una excelente Línea 3 del Metro Ampliar

Desde hace varios días, estudiantes de la UNAM han realizado protestas por los retrasos que se registran en esa Línea, lo que les causa que lleguen tarde a clases.

“Este mismo año vamos a empezar la renovación de la Línea 3 del metro; sí, tiene sus afectaciones pero lo vamos a resolver para que no haya ningún problema para los jóvenes que se transportan todos los días. Lo vamos a resolver y lo vamos a resolver muy bien, ¿pero qué vamos a tener?, un excelente metro cuando termine la renovación de la Línea 3”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Sumamos más de 15 mil universitarias y universitarios a la Beca para Transporte y Más.



La meta es clara: ¡este año llegaremos a 200 mil jóvenes beneficiados en toda la capital hasta llegar a la universalidad! pic.twitter.com/dTbqMoLdoa — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 1, 2026

¿Qué trabajos se realizan en otras líneas del Metro?

La mandataria recordó que la Línea 1 del Metro ya fue modernizada, que en la Línea 2 hay trabajos de remodelación y que cuando terminen estos, después del Mundial, comenzarán las obras en la Línea 3.

“Y así vamos a ir renovando línea por línea del metro como debe de ser porque nuestro metro tiene más de 50 años y ya no necesita solo un mantenimiento; necesita renovación total y eso significan miles y miles de millones de pesos “. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

¿Cuál es el costo del Metro y su subsidio?

En su discurso, la funcionaria hizo énfasis en que el Sistema de Transporte Colectivo de la ciudad es el más barato del orbe.

Cada viaje le cuesta el gobierno 13 pesos pero el público usuario sólo pago 5 pesos.

“El programa social más grande que tiene la ciudad es el subsidio al metro y eso es muy importante que ustedes lo sepan porque este gobierno ha decidido no aumentar la tarifa del metro”. — Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Continuar con esta tarifa, añadió, “ significa no darle un golpe al estómago de las familias”.

En esta etapa se están entregado becas de apoyo a transporte a 28 mil jóvenes que recibirán mil 500 pesos bimestrales.

¡Las juventudes son el motor de nuestra ciudad!



​La Beca de Universitarias y Universitarios en Movimiento para Transporte y Más es un apoyo para que ningún joven abandone sus estudios por falta de recursos.



En la #CapitalDeLaTransformación trabajamos para garantizarles un… pic.twitter.com/9RLc2oKzTJ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 1, 2026

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