Presentará Sheinbaum plan integral ante aranceles de E.U.

En el gobierno federal no hay visión negativa ante el impacto en la economía que puedan significar los aranceles que este miércoles anuncie el gobierno de Estados Unidos, fue lo que aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al insistir que México alista programa integral para hacer frente.

Durante la mañanera la Primera Mandataria evitó adelantarse al mensaje que su homólogo estadounidense Donald Trump, dará a las 14:00 horas, pero señaló que entre los planteamientos que anunciará este miércoles, está el fortalecimiento al sector automotriz.

“Es un programa integral lo que vamos a anunciar, no es un asunto de si tu me pones tarifas yo te pongo tarifas, o aranceles y yo te pongo aranceles, nuestro interés es el fortalecimiento de la economía mexicana, entre otras de la industria automotriz, yo ponía de ejemplo el otro día, no sólo es México, produce digamos que la mitad de lo que produce se exporta y la mitad de lo que produce se queda en México pero el problema es que estamos importando muchos vehículos, particularmente de Asia y no es nada contra algún país asiático ni mucho menos”.

Y dijo podría impulsarse la fabricación sobre todo de autos compactos. La jefa del Ejecutivo Federal, consideró que, si bien habrá un impacto sobre el comportamiento económico del país, este no será tan grande por la fortaleza de las finanzas de México.

“Está bien la economía de México, es obvio que si pasan temas a nivel internacional pues obviamente hay sus impactos en México, sobre todo en los indicadores macroeconómicos, pero como en México como en todos los países del mundo, pues porque el presidente de Estados Unidos, que es la economía todavía más importante del planeta, pues cuando deciden cambiar de política que es lo que está haciendo el presidente Trump, pues obviamente, y sobre todo si es la política comercial, pues evidentemente tiene sus impactos en todo el mundo, el asunto es qué tan fuerte es tu economía para poder atender esos impactos”.

#MañaneraDelPueblo desde Palacio Nacional. Miércoles 02 de abril 2025https://t.co/ZwzIGO5qIS — Gobierno de México (@GobiernoMX) April 2, 2025

Ejemplo de finanzas fuertes dijo, son la recaudación y la creación de empleos. Después que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público redujo la estimación del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a un rango de 1.5 a 2.3%. Sheinbaum Pardo afirmó que la “economía moral da resultados” y explicó que se registraron cifras récord en el primer trimestre con 22 millones 465 mil 110 puestos afiliados al IMSS, así mismo refirió que los ingresos del gobierno aumentaron casi 19% en términos reales por encima de enero a marzo de 2024.

“Va muy bien la recaudación, claro la Secretaría de Hacienda porque así lo pide la ley tiene que presentar criterios para el cierre del 2025 y los precriterios para el 2026, tiene que dar una estimación de acuerdo a sus modelos de dónde va a quedar más o menos nuestra moneda, pero eso no quiere decir que tengamos una visión negativa de la economía nacional”.

Detalló que, en la recaudación de las personas morales en el mes pasado, se contabilizó un billón 717 mil 288 millones de pesos. La presidenta de México también refirió que el pasado martes platicó con el primer ministro de Canadá, Mark Carney la necesidad de seguir reforzando el tratado comercial que ya existe entre las tres naciones.

“Hablamos de, coincidimos en que es muy importante seguir la comunicación con Estados Unidos por la importancia que tiene la integración de nuestras tres economías, seguir fortaleciendo el tratado comercial, no era en contra del tratado sino decíamos, el TLC era distinto al T-MEC ahora se lograron más cosas en beneficio de México”.

Negó que en algún momento se haya dicho en contra de los tratados y aclaró, pedía tratado justo y democracia ahora, algo que enfatizó ya existe con un mejor tratado que inició el ex presidente Enrique Peña Nieto y finalizó su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Por último, reiteró que cualquiera que sea el mensaje del gobierno estadounidense, se mantendrá acercamiento entre los equipos para encontrar las mejores condiciones y desarrollo de ambos.