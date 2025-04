Declaraciones de Cavazos Lerma reflejan el machismo rancio y sexista del PRI

La diputada del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil lamentó las declaraciones del ex gobernador de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma, pues reflejan el priismo rancio, machista y sexista que justificaba todo en aras del poder

La legisladora por Chihuahua aseguró que el caso de Cuauhtémoc Blanco dejó en evidencia ese machismo de clóset de todos los partidos expresado en “no estás solo” para salir a relucir.

“Lo cierto que es que manda un mensaje a las víctimas y a los violentadores, y no podemos permitir que ese sea el mensaje que se puede hablar de violar a una mujer con una tranquilidad como la del ex gobernador de Tamaulipas que no solo deja en evidencia que creen que ese tipo de tonterías sino también para actuar y no vamos a permitir esa misma impunidad y nosotras debemos ser garantes de derecho de las mujeres y también de la congruencia del movimiento”.

— -Lilia Aguilar Gil