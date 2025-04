Con carta en términos futboleros, pediré a Blanco se separe del cargo y enfrente investigación: Ivonne Ortega

“Le voy a entregar una carta Cuauhtémoc Banco en términos futboleros, a ver si así puede entenderme mejor, y decirle apelando a su sensibilidad, que, si él tiene la garantía de ser inocente que pida licencia, que se separe de cargo, que enfrente la justicia”, afirmó la diputada de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, luego del silencio hallado en de la mesa de coordinadores de la Cámara de Diputados.

Como única coordinadora mujer en la Cámara de Diputados, la diputada de MC cuestionó a sus similares de otros partidos sobre cuál será la sanción para la legisladora Diana Quiroz, el diputado Blanco y el presidente de la mesa directiva, quienes dijo, “violaron el reglamento… por darle voz como orador sin estar inscrito”; pero la respuesta no llegó.

Como tampoco la hubo a su solicitud:

“Demos la tribuna a la víctima en la condición en la que ella quiera, incluso si quiere grabar un audio y que nosotros lo escuchemos” — Detalló la diputada de MC

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, señaló, si el legislador morenista “después de haber mostrado toda la fuerza del aparato de Estado a su rededor, no creo que si no es inocente, no pueda demostrar su inocencia”.

“Si es inocente, le ofrezco disculpas públicas, y yo o lo estoy culpando, lo único que le estoy pidiendo es que vaya a confrontar la justicia”.