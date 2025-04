Ciudadanos deben informarse para que al menos se salve una parte del Poder Judicial: Defensorxs

“Ya nos faltan muchas manos, 800 ciudadanos en vigilancia, estamos revisando todas las candidaturas, son mas de 3 mil 500, es una labor interminable, gracias a estos grupos de vigilancia ciudadana hemos recibido varias denuncias y hemos podido revisar algunos candidatos en concreto”

En el espacio de Así las Cosas con Carlos Loret de Mola, el presidente de Defensorxs, Miguel Alfonso Meza, informó que han encontrado al menos cuatro candidatos que participarán en la elección judicial relacionados con el crimen organizado, otros cuatro vinculados con lideres de la secta de la Luz del Mundo y al menos tres que tienen sanciones por abuso sexual, violencia de genero o laboral.

Meza señaló que la mayor irregularidad en la elección judicial es la destitución masiva de jueves, en solo tres años se despidieron a más de siete mil personas juzgadoras en el país, “la destitución más grande que surge en la historia”.

El presidente de Defensorxs dio a conocer que al momento de implementar la elección han ocurrido muchas irregularidades, algunas personas no deberían estar en la boleta que fueron favorecidas por el “dedazo”, cercanas al exministro Arturo Zaldívar que ni si quiera tuvieron que pasar por la tómbola; hay situaciones que no han sido controladas por el partido que la está promoviendo, hay “huecos que no son tan fraudulentos”, el 64 por ciento de los candidatos son trabajadores judiciales.

Sobre qué es lo que le recomienda a la población Meza comentó que siempre estuvo en desacuerdo con la reforma judicial, incluso tienen una suspensión que impediría se realizara la elección “si se respetaran las leyes en este país”, pero tenemos que ser ciudadanos informados, para que al menos se salve una parte del Poder Judicial, “no será posible que un solo partido tenga el control”.

