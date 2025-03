Sheinbaum registra 82% de aprobación los primeros seis meses de su gobierno: Enkoll

La encuestadora Enkoll presentó el informe “Aprobación Presidencial - Seis Meses de Gobierno” el cual reveló que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene el 82 por ciento de aprobación entre la ciudadanía, el 15 por ciento de desaprobación y el 3 por ciento no sabe o no respondió.

La encuesta que refleja lo que opina la ciudadanía de la gestión del gobierno de Sheinbaum los primeros seis meses fue realizada del 20 al 23 de marzo de 2025 a mil 202 personas entre hombres y mujeres de 18 años y más, con credencial de elector vigente.

El Gabinete Federal ha formado un papel importante dentro de la administración de Claudia Sheinbaum, los encuestados mencionaron que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, es el que tienen mayor popularidad con 79 por ciento, seguido del secretario de Seguridad Publica, Omar García Harfuch, que cuenta con 74 por ciento y luego el secretario de Educación Pública, Mario Delgado con 55 por ciento.

El 53 por ciento de los entrevistados informaron al ser cuestionados sobre cuál consideran es el principal problema del país que la inseguridad y narcotráfico es la mayor causa, el 20 por ciento dijo que los problemas económicos, el 13 por ciento la corrupción, el 8 por ciento la falta de empleos, el 7 por ciento la economía/crecimiento económico, el 2 por ciento los salarios y la falta de empleo y el uno por ciento la inflación/aumento de precios.

El 46 por ciento de las personas mencionaron que el la inseguridad es el mayor problema de México, el 36 por ciento lo relaciona a robo o asalto, el 13 por ciento a la violencia, el 11 por ciento a narcotráfico y narcomenudeo, el 9 por ciento a asesinatos, ejecuciones o secuestros, el 7 por ciento desapariciones de personas, 4 por ciento extorciones o amenazas, 3 por ciento delincuencia organizada, 2 por ciento falta de vigilancia o balaceras y el uno por ciento dijo que a policías corruptos, feminicidios u otras menciones.

La encuesta muestra que el 45 por ciento de las personas consideran que los apoyos sociales es lo mejor que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum desde que inició su administración, el 10 por ciento mencionó que es la postura que ha tomado frente a Donald Trump, el 8 por ciento que tiene buenas propuestas y trabaja bien, el 6 por ciento el combate a la delincuencia, el 3 por ciento continuar con la Cuarta Transformación, el 2 por ciento mejorar la economía del país.

El 18 por ciento de las personas considera que la primera presidenta de México no ha combatido la inseguridad y la delincuencia, el 16 por ciento que no realiza un buen trabajo, el 15 por ciento dijo que no hace nada y el siete por ciento comentó que seguir las instrucciones del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

La encuesta Enkoll también abordo el tema de los aranceles y el 62 por ciento opinó que la postergación a los productos mexicanos hasta el 2 de abril se debe a una estrategia política de Estados Unidos, el 28 por ciento dijo que es gracias a una negociación efectiva del gobierno mexicano.

Además, menciona que el 52 por ciento de los encuestados están en desacuerdo con la decisión del presidente Donald Trump de clasificar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas, el 63 por ciento están de acuerdo.

En los últimos días las corridas de toros ha sido un tema muy comentado por la sociedad tras darse a conocer el decreto por parte de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para realizarlas sin violencia, las personas al ser cuestionadas dijeron que el 72 por ciento esta en contra y el 27 por ciento a favor.

En general las personas encuestadas independientemente de su preferencia de voto o pensando en política informaron que el 50 por ciento se identifica con Morena, el 13 por ciento con el PAN, el 12 por ciento son apartidistas, el 8 por ciento con Movimiento Ciudadano, el 7 por ciento con el PRI, el 3 por ciento con el Partido Verde, el 2 por ciento con el Partido del Trabajo y el 1 por ciento con el PRD.

