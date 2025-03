Delia Quiroa acusa al INE de discriminación

Delia Quiroa Flores Valdez, madre buscadora candidata a Jueza de Distrito en Sinaloa, acusó por medio de sus redes sociales que es víctima de un presunto acto de discriminación por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

Esto debido a que en la plataforma “Cónoceles” del INE, no aparece su fotografía, mientras que la del resto de los aspirantes si.

“@INEMexico son malos ¿Porque mi foto de perfil no aparece y de otros candidato@s si? Yo mandé mi foto en mi CV, nunca me pidieron información para este rubro".

Además, al buscar a Delia Quiroa en la plataforma “Cónoceles” aparece la leyenda “la persona candidata no proporcionó información“.

Por ello señaló que existe discriminación “a los más vulnerables”.

Que mala onda que discriminen a l@s más vulnerables, como a mi que, soy mujer buscadora y estoy esforzándome pero si me dejan fuera y no notifican acciones no se puede.

— Delia Quiroa