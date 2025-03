La hermana de Cuauhtémoc Blanco, podría acudir a San Lázaro a expresar su versión de los hechos

Diputadas y diputados de varios partidos promoverán que la media hermana de Cuauhtémoc Blanco, Nidia Fabiola, víctima de abuso sexual del exfutbolista, acuda a la Cámara de Diputados para explicar a los legisladores su versión de los hechos.

La coordinadora parlamentaria del partido Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, dijo que consultarán con ella si desea acudir al recinto de San Lázaro y ofrecerle el mismo foro que le dieron al diputado presunto agresor.

“Yo no la conozco, pero si nos tiene confianza y logra romper el miedo y venir a hablar ante el Pleno, haya que hacer la invitación, pues, así como lograron que hablara el violentador, pues también ella. Y que las mujeres que gritaban “no estás solo, ahora se acerquen a decirle que no está sola, las mujeres de México no están solas”.

A su vez, el diputado del Partido Verde, integrante de la Sección Instructora, Raúl Bolaños Cacho, resaltó que Nidia Fabiola tiene derecho a la protección de las autoridades en su calidad de víctima de un delito y de volver a presentar su denuncia y se integre bien la carpeta de investigación.

“La víctima tiene el derecho de acudir la instancia judicial pertinente y la Fiscalía tiene la obligación de integrar la carpeta conforme a la denuncia que la víctima haga y es por eso que nosotros responsabilizamos directamente a la Fiscalía, porque la víctima está en su derecho y debe de acudir a que la ley la proteja, pero si la Fiscalía hace una carpeta en la que las pruebas se contradicen, pues de nada sirve”.

Los legisladores estimaron que podría ser la próxima semana cuando Nidia Fabiola pudiera acudir a la Cámara de Diputados si es que la víctima está de acuerdo y hacer las gestiones correspondientes.