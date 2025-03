Abogado de hermana de Cuauhtémoc Blanco informa que volverán a solicitar el desafuero

Rodrigo Dorantes, abogado de Nidia Fabiola, hermana de Cuauhtémoc Blanco, informó que seguirán “apostando” por datos de prueba en contra del diputado de Morena, coadyubando con la Fiscalía de Morelos para que tengan más elementos y volver a hacer la solicitud a la Sección Instructora, así lo dio a conocer en entrevista con Carlos Loret de Mola.

“Es una situación que se ve como mas show mediático que otra cosa, es una forma de querer hacer una narrativa de que da la cara, pero con todo el cobijo del Estado con el tema famoso de la inmunidad o el fuero”.

Dorantes señaló que a Cuauhtémoc Blanco no se le podría judicializar porque no está en la misma circunstancia que la víctima, el fuero se ha confundido, es la manifestación de ideas legislativas más no para ser utilizado en acciones legales, penales, administrativas o peculado.

“Claro que cambia mucho, él está en ventaja sobre la víctima y nosotros, eso es cuestión de que, si realmente no hay problema que renuncie o pida licencia y ya, estaríamos en un piso parejo”.

El abogado de Nidia Fabiola aseguró que, aunque no es trascendental, su cliente si es media hermana del mismo padre de Blanco, “no sabía que para que un delito proceda deba ser alguien familiar o no, es víctima y victimario”.

Al ser cuestionado sobre sin confía en la Fiscalía de Morelos dijo que están “dándole el voto de confianza” al nuevo fiscal, Edgar Maldonado, y todo su personal, “creemos trae ese compromiso, esperemos continúe con el y sea para bien, no solo de una persona sino de la sociedad”.

