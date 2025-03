¡Urgente!, una campaña para que los jóvenes no caigan en manos del crimen: Ana Laura Magaloni

“No va a ser inmediata la protección, falta una medida protección a los jóvenes, necesitamos políticas más serias porque las leyes son grandes promesas, estamos huérfanos de una estrategia de justicia”, señaló la abogada Ana Laura Magaloni, luego de conocer las políticas planteadas por el gobierno federal luego de atraer el caso del rancho Izaguirre en Jalisco.

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, recomendó a los jóvenes tener cuidado con los anuncios que ofrecen trabajos con altos sueldos, pocos requisitos e incluso que asumen tus gastos de traslado, “esas son banderas rojas, no te enganches”. Alertó sobre aquellos empleos que se ofrecen por redes como Facebook y empresas que no tienen una página oficial, como medidas básicas “para que los chavos y las chavas no caigan”.

Por lo que urgió a las autoridades por una campaña para poner un alto a este tipo de captura, más aún en este momento, en que dijo “se está frenando la economía”.

Asimismo, hizo un llamado a los gobiernos estatales a fortalecer sus fiscalías para cerrarle las puertas al crimen organizado y a los vasos comunicantes que puedan tener con los jóvenes, pues aseguró esto “no se va a solucionar rápido con leyes”, pues agregó sobre el rancho Izaguirre, “ya deshicieron la escena del crimen y decidieron dedicarse a otra cosa”.