Cooperación primordial entre EU y México: American Chamber

La cooperación entre México y Estados Unidos será una regla primordial, aseguró el presidente de la American Chamber México, Carlos Garcia.

Durante la 108 Asamblea General de socios, el representante de este organismo comercial estadounidense dijo que lo que se busca es facilitar la integración comercial entre nuestro país y la unión americana.

Agregó que con la nueva administración del presidente Donald Trump, ambas naciones “ven en el camino” incertidumbre sobre las reglas del juego y especulaciones.

No obstante, el representante del gremio comercial estadounidense en nuestro país expresó que juntas ambas naciones son más fuertes.

Por su parte, el subsecretario de Comercio Exterior de México, Rosendo Gutiérrez, reconoció que hoy día han cambiado los elementos del comercio y tiene mayor peso la certeza jurídica que el valor del precio.

“Estamos entrando en una nueva era. No sé cuánto dure la nueva era, pero tenemos que entender que hoy hay una variable más importante en nuestras discusiones que ya no es precio, que ya no es competitividad y que se llama seguridad económica. Y esa variable DOMI, como le llamaríamos los economistas, cambia todo el modelo”.

— puntualizó Rosendo Gutiérrez