En elección de PJ el TEPJF medirá con la misma vara… si no hay impugnación no puede intervenir: Mónica Soto

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación medirá a todos los candidatos y candidatas al Poder Judicial con la misma vara, fue lo que comentó la Magistrada Presidenta de la Sala Superior, Mónica Soto al indicar que el órgano jurisdiccional se alista para la elección del próximo 1 de junio.

Ante las críticas por los distintos nombres en las listas para dicho ejercicio en donde se señalan a presuntos jueces ligados al crimen organizado o abusadores, en un encuentro con mujeres periodistas, manifestó que más allá de nombres se revisarán hechos, siempre y cuando haya de por medio una impugnación.

Claro que vamos a medir con la misma vara, siempre lo hacemos, digamos, no resolvemos conforme a los nombres que llegan sino que resolvemos siempre conforme a lo que establece la ley, nuestros precedentes, si bien es cierto aquí no tenemos esos precedentes, los estamos construyendo. Es con base a lo que la ley establece

Al señalar que esta elección no puede asemejarse a ninguna otra, calificó como suficiente el presupuesto que tendrá el Tribunal para resolver cualquier inconformidad, eso sí recordó que habrá temas que corresponderán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es suficiente para resolver los medios de impugnación. Tenemos también, igual que en el proceso electoral federal pasado, una plantilla temporal para el proceso electoral. Entonces, en materia de personal y de capacidad estamos resueltos. Los temas que va a resolver, los medios de impugnación que tienen que ver con las candidatas o candidatos electorales que tienen Salas Regionales y Sala Superior los va a resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este caso y nosotros resolveremos todos los demás. Pero sí, los medios de impugnación, que es la primera vez, te digo, esta elección no se puede asimilar a las otras, es una elección que se puede asimilar en cuanto es a voto popular, pero no se puede asimilar ni en reglas, ni nada

En tanto consideró que las reglas que tienen las y los candidatos a la elección del Poder Judicial son muy claras, por lo que los llamó a no violarlas en ningún momento.

Me parece muy importante que las personas que están participando como candidatas, como candidatos tienen que tener muy claras cuáles son las reglas. Si bien es cierto no son las mismas que en una elección federal tienen acotada la participación, los recursos; entonces hay que atenerse a lo que solamente está permitido. Creo que ahí hay una claridad en eso, en qué tipo de campaña pueden hacer, qué es lo que pueden gastas, qué es lo que no pueden gastar, en qué sí y en qué no y cuánto. Entonces, yo creo que ahí tienen que hacer un esfuerzo por tener absoluta claridad, porque finalmente ahí hay aspectos que ponen fuera de inmediato

—