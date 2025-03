Anuncia Sheinbaum en Tlaxcala que este año “pondrá orden” a las concesiones particulares de agua potable

Al señalar que en lo que va de su administración se han recuperado alrededor de tres mil millones de metros cúbicos de agua potable de concesiones que han sido recuperadas por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), tres veces lo que usa la Ciudad de México en todo un año, la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que este año se pondrá orden a todas las concesiones del vital líquido en el país.

Al encabezar en el estado de Tlaxcala la inauguración de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de esta entidad en el Centro de Servicios Integrales para el Tratamiento de Aguas Residuales y en el marco del Día Mundial del Agua, la titular del Ejecutivo Federal recordó que en alguna ocasión su antecesor Andrés Manuel López Obrador, le mencionó que ya no le alcanzaría el tiempo para poner en orden las concesiones “y por eso ahora lo estamos haciendo, estamos poniendo en orden incluso la base de datos de las concesiones y ya se están encontrando pues muchas irregularidades”, denunció Sheinbaum Pardo.

“Ahora ya se va a poder utilizar para mejorar la calidad de vida y poderle dar el agua a quien más lo necesita, porque nuestra máxima sigue siendo siempre, por el bien de todos, primero los pobres, por el bien de todos, el agua primero para quien más la necesita para cubrir el derecho humano al agua. Eso es lo primero. Y vamos a seguir en este proceso, este año se van a poner en orden todas las concesiones en el país”, advirtió la mandataria.

FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM Ampliar

En ese sentido, reprochó que no puede ser que seamos la 12 economía del mundo y que nuestros ríos estén contaminados y se respondió asimisma que esto se debe a que muchas veces se les deja a los municipios operar las plantas y no hay los recursos suficientes para operarlas, y a veces ni para pagar la electricidad que se lleva la operación de una planta de tratamiento, o sencillamente se abandonaron por corrupción en los periodos de hace tiempo.

FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Sheinbaum Pardo agregó que aun cuando hay normas ambientales que están publicadas y donde se establece que las empresas no deben contaminar los ríos, pues deben tener plantas de tratamiento, esto no se cumple y muchas empresas e industrias tienen descargas a los ríos y no cumplen con la norma.

Aunado a lo anterior ha crecido la población, hay drenajes y se va directo al río sin que se haga la obra suficiente para hacer un desagüe que lleve una planta de tratamiento y que ya las aguas tratadas se viertan nuevamente al río o a las zonas de riego y para ello dijo se están haciendo tres cosas en los ríos Atoyac, Tula y Lerma Santiago:

“Tenemos las tres cosas; Una, plantas de tratamiento que estén operando adecuadamente y otras tecnologías que nos permitan limpiar el agua sin necesidad de tanto gasto. Ahora ya hay mucho desarrollo científico para que las plantas de tratamiento, humedales, otras formas tecnológicas nos permitan que operen las plantas sin necesidad de tanto gasto. Dos, generar un esquema en donde los municipios, los estados y la federación garanticen que funciona siempre la planta de tratamiento. Tres, hablar con las empresas, con las industrias para que cumplan la norma y si no la cumplen pues tendrán que ser sancionadas, porque quien contamina tiene que limpiar el agua”, sentenció la presidenta Sheinbaum.

FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM Ampliar

Para terminar su discurso recordó a los asistentes que el primero de julio por primera vez en la historia de México el pueblo decidirá quienes integrarán el Poder Judicial de la Federación (jueza y jueces, magistradas y magistrados, así como ministras y ministros) y aprovechó para contestar a la oposición quien ha tachado esta iniciativa como “autoritarismo”.

“Dicen nuestros adversarios, que ya ni quien les haga mucho caso que somos un gobierno autoritario, cómo vamos a hacer autoritario si lo que estamos haciendo es que el pueblo decida, la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo y hoy no sólo se va a elegir al presidente o presidenta, gobernadoras, gobernadores, presidentas, presidentes municipales, diputados, senadores sino que también vamos a elegir al Poder Judicial y eso es un ejemplo de México al mundo, eso es una gran historia de nuestro país y es un logro de la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, enfatizó.

De ahí la presidenta Sheinbaum partió hacia Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala, donde encabezó la Jornada de limpieza del Río Atoyac y en la que participaron sindicatos, instituciones educativas y pobladores de la región, con el apoyo de maquinaria y camiones de volteo.

Por la tarde dará el banderazo para el inicio de obras del Tren México-Pachuca.

Inauguración de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Tlaxcala, Tlaxcala https://t.co/0URXYTjfCD — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 22, 2025

Síguenos en Google News y encuentra más información