“Carroñero es no recibir a las madres buscadoras”: oposición responde a Sheinbaum

El líder del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, le contestó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien llamó a la oposición “carroñeros e hipócritas”.

“Carroñero es no reconocer la magnitud del problema, carroñero es no recibir a las madres buscadoras, es no ponerse del lado de las víctimas, eso es ser carroñero”.

— aseveró Ricardo Anaya