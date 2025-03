Joan Sebastian: Hija revela lista de cómo se repartió su herencia y a ella no le tocó nada; acusa a José Manuel Figueroa de excluirla

Y es que, aprovechando el revuelo de sus familiares, en las últimas horas, Juliana Figueroa, una de las hijas del cantautor mexicano, ha revelado que la sacaron de toda repartición de bienes y reveló la lista de cómo Joan dejó su herencia.

En varios videos y posteos en sus redes sociales, Juliana se dijo molesta por haber sido excluida de los bienes de su padre, que, aunque en vida no tuvo la mejor de las relaciones, sí fue reconocida por el interprete de ‘Juliantla’.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Turista argentino estafa a artesana en Yucatán; pagó con pesos argentinos tres blusas bordadas | VIDEO

“Fui la única hija que no recibió absolutamente nada de la herencia. Y no me da vergüenza decirlo, porque al final del día no fue culpa mía. Fue culpa de ellos.”, dijo molesta, además de acusar directamente a José Manuel Figueroa de otros conflictos.

Y aunque sus comentarios no fueron tan bien recibidos en los comentarios, la joven de 22 años se mantuvo firme en su queja de quedar fuera de la herencia de su padre, que murió en julio del 2015, cuando ella tenía apenas 7 años.

ASÍ SE REPARTIÓ LA HERENCIA DE JOAN SEBASTIAN

Pero la queja y reclamos de Juliana, no solo se limitó a palabras, sino que, también reveló la lista de cómo se habría repartido la herencia de Joan Sebastián entre 6 de sus hijos, sin contar a ella.

José Manuel Figueroa González : Poco más de 42 millones de pesos (entré efectivo y propiedades en diferentes estados de México)

: Poco más de 42 millones de pesos (entré efectivo y propiedades en diferentes estados de México) Julián Figueroa Fernández : Quien falleciera hace dos años, debido a problemas cardiacos, recibió más de 27 millones de pesos (Efectivo, terrenos y casas)

: Quien falleciera hace dos años, debido a problemas cardiacos, recibió más de 27 millones de pesos (Efectivo, terrenos y casas) Zarelea Figueroa Ocampo : Más de 21 millones de pesos (Además de parte del rancho en Veracruz y otra propiedad)

: Más de 21 millones de pesos (Además de parte del rancho en Veracruz y otra propiedad) Claudia Alina Espín Villalobos: Más de 73 millones de pesos (Entre efectivo y la famosa finca “Marcialita El Hato” en Veracruz)

Más de 73 millones de pesos (Entre efectivo y la famosa finca “Marcialita El Hato” en Veracruz) Trigo y Sebastián Figueroa González: Se sabe que sí recibieron algún bien o dinero, pero Juliana no lo detalló

Lista de herencias publicada por Juliana Figueroa Ampliar

Este tema cobró relevancia esta semana, debido a que una de las propiedades que Joan Sebastian le heredó a Julián Figueroa, presuntamente fue puesta a la venta. Mientras que Imelda Tuñón acusa a Maribel Guardia y su esposo de manejar bienes que le pertenecen a ella tras la muerte de Julián, otra parte sigue acusándola por los temas de drogas y fiestas en las que se ha visto involucrada en épocas recientes.

Hasta el momento de esta publicación, ninguno de los miembros de la familia de Joan Sebastian se ha pronunciado al respecto.