Cámara de Diputados aprueba paquete de leyes secundarias en materia energética

El Pleno de la Cámara de Diputados, aprobó un paquete de leyes secundarias que complementa la Reforma Energética, y que dan preponderancia a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas del sector.

El paquete de leyes que hace tres semanas aprobó el Senado, ahora en San Lázaro se avaló en lo general con 332 votos a favor de los legisladores de Morena, PT, Partido Verde y MC, así como 83 votos en contra del PRI y el PAN. Aunque en lo particular MC se sumó al PRI y al PAN y juntos sumaron 93 votos en contra, que no fueron suficientes para echar atrás la votación de Morena y aliados que obtuvieron 270 votos a favor .

Son ocho nuevas leyes secundarias y la modificación de dos normas vigentes que armonizan con la reforma constitucional que establece un nuevo modelo en materia energética que rigen a las empresas públicas del Estado

Se trata de ordenamientos a la Ley de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Ley de Planeación y Transición Energética, la Ley del Sector Eléctrico, la Ley de la Comisión Nacional de Energía, la Ley de Biocombustibles; Ley de Geotermia y la Ley de la Comisión Nacional de Energía, entre otras.

Los legisladores del PAN y PRI se enfrascaron en una discusión con los de Morena y sus aliados, pero no pudieron frenar estas reformas.

El diputado del tricolor, David Azuara aseguró que este paquete de leyes en materia energética solo concentra el poder en esta industria, al que le imprimen más una visión ideológica que técnica.

En el mismo sentido se manifestó el legislador del PAN, Víctor Adrián Torres, se posicionó en contra de este paquete de diez leyes en materia energética.

“El oficialismo quiere hacernos creer que la solución a la crisis eléctrica y de hidrocarburos es devolverle todo el control al Estado, pero lo que realmente propone es regresar a un modelo obsoleto, ineficiente y costoso. Esta reforma lo único que garantiza es corrupción, amiguismo y despilfarro en Pemex y CFE, empresas que deberían modernizarse para ser competitivas y no convertir en monopolios improductivos que ahuyentan la inversión, nos condenen a apagones y precios elevados”,

Pero ambos legisladores de oposición tuvieron respuesta en voz del diputado del PT, Ricardo Mejía Berdeja.

“Si habrá inversión privada, pero con control soberano, es lo que busca la reforma, equilibrar la explotación de recursos tradicionales con el impulso de fuentes limpias, asegurando una transición energética sostenible y sin comprometer la estabilidad del país, equilibrando el control estatal con innovación y sustentabilidad. Se trata también de ya no más huachicol, de ni más Lozoyas, no más Suárez Coppel, no más Ramírez Corzo, puro director general de Pemex corrupto que entregaron contratos a trasnacionales y por eso la deuda de Pemex”.

