Este jueves quedaría prohibida la tauromaquia en CDMX: Víctor Romo

“La ley se contradice, por un lado, prohíbe el maltrato y por otra tolera un espectáculo que ofende a los seres sintientes”, señaló el legislador de Morena, Víctor Romo, quien en 2015 presentó la iniciativa de prohibir las corridas de toros y quien afirma que hay más derrama económica con conciertos que con corridas de toros, de acuerdo a los comerciantes.

Detalló en entrevista para “Así las Cosas” con Ibeth Paraga, en ausencia de Gabriela Warkentin, que luego de que el Poder Judicial de la CDMX resolviera que el Congreso de la Ciudad de México podrá votar la prohibición de las corridas de toros, este jueves el asunto podría quedar concluido.

Adelantó que este martes a las 7 de la noche la Comisión de Puntos Constitucionales resolvería y su dictamen pasará a Pleno, en donde los 66 diputados y su conciencia votarán.

“En mi caso particular tengo una posición muy firme en donde catalogo que la tauromaquia o corridas de toros ya no pueden existir porque violentan los artículos constitucionales y no solamente federales, sino también de la Ciudad de México, y de la Ley de protección a los Animales, donde prohíbe toda crueldad, todo maltrato a los seres sintientes”.

El dictamen dijo, “viene en forma positiva de prohibir las corridas de toros y la tauromaquia”, pues aunque reconoció que hay división en Morena, se tiene el apoyo del Partido Verde y el PRI.