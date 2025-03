El Papa se está preparando para una Cuaresma y para la sucesión: Jorge Traslosheros

“Tengo la esperanza de que el Papa esté con nosotros un poco más, pero no podemos dejar de pensar en su edad y fragilidad. Por su estado de salud no va a renunciar, sobre todo por el testimonio que está dando, pero siempre hay sorpresas”, respondió Jorge Traslosheros, experto en religiones, ante el cuestionamiento de que sí debe o no renunciar el máximo líder de la Iglesia Católica.

En el espacio de “Así las Cosas” con Carlos Urdiales, en ausencia de Carlos Loret de Mola, el especialista aseguró que a Francisco “le funciona bien la cabeza y tiene un buen liderazgo, pero, no negó que “el Papa se está preparando para una Cuaresma y para la sucesión”.

No obstante, reconoció que entre los pendientes heredados está “la misión de la Iglesia con la humanidad, que es crear puentes de paz, el Papa que venga va a tener un liderazgo en el común de las religiones”.

“En el caso de Ucrania, su gran logro es que no haya una guerra religiosa como quería Putin”, por lo que reiteró:

“La iglesia tendrá que ejercer un liderazgo para tratar de evitar la guerra y construir un poco de paz”. —

Finalmente, aseguró “No tenemos un candidato, es una magnífica noticia, en caso de conclave, hay un escenario muy plural, la negociación será su secreto de éxito”.