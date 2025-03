Rogelio Ramírez de la O deja la SHCP para ser asesor económico internacional de Sheinbaum

Rogelio Ramírez de la O presentó su renuncia a la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Fue en julio de 2021 cuando Ramírez de la O asumió el cargo en la SHCP, en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y fue ratificado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Sheinbaum Pardo realizó el anuncio por medio de redes sociales, donde explicó que Edgar Amador Zamora será secretario de Hacienda y Crédito Público.

He decidido nombrar a Rogelio Ramírez de la O asesor económico internacional; es un economista extraordinario y tenemos la fortuna de que siga colaborando con nosotros. A partir de mañana, el maestro Edgar Amador Zamora será secretario de Hacienda y Crédito Público

“Es un economista honesto, convencido de la Cuarta Transformación. Todo el equipo se queda; México tiene una economía fuerte”. — señaló Sheinbaum Pardo

A principios del año, Sheinbaum Pardo había negado que el ahora ex secretario de Hacienda fuera a renunciar a su cargo. “Nos vemos todos los lunes y no me ha expresado nada”.

