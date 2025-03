Niega Claudia Sheinbaum que tuviera acuerdos “en lo oscurito” con EUA tras aplazamiento de aranceles

La presidenta Claudia Sheinbaum precisó este viernes que no hubo acuerdos “en lo oscurito” con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que se logró aplazar la aplicación de los aranceles hasta el 2 de abril próximo.

En la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, la mandataria respondió a la pregunta de si en la llamada telefónica con Trump el presidente le pidió algo más.

“Nosotros no mentimos” dijo la mandataria, quien informó que en la llamada con su homólogo estadunidense Donald Trump se destacó el trabajo y resultados de México en materia de seguridad.

“Yo me comprometí a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Nosotros no mentimos, no es que haya una negociación en lo oscurito con Estados Unidos, lo que hubo fue una plática de decir hay resultados en seguridad y se hizo todo esto por parte de México”, dijo Sheinbaum Pardo.

Agregó que no solo se trata de que el fentanilo no llegue a Estados Unidos, sino que su gobierno es responsable con el pueblo de México de alcanzar la paz y la seguridad.

La presidenta detalló que continúa la negociación con el gobierno estadunidense rumbo a la decisión que tomará el 2 de abril cuando se instrumenten las tarifas a todo el mundo para las exportaciones hacia ese país.

En esta conferencia, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard dio a conocer que tras la llamada telefónica entre ambas mandatarios se acordó que las exportaciones de México que cumplen con las disposiciones del Tratado de Libre Comercio no estarán sujetas a tarifas por lo menos hasta el 2 de abril.

El funcionario federal recordó que las exportaciones de nuestro país hacia Estados Unidos se hacen primordialmente por el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, pero también hay empresas que pueden recurrir a la figura de “la nación más favorecida”, que es una convención internacional.

“En donde si tú le otorgas una condición favorable a uno, se la tiene que otorgar a todos los demás para que no haya discriminación”, indicó Ebrard.

Reconoció que del total de exportaciones entre 10% y 12% de las empresas que no entran en el rango del T-MEC y el trabajo en las próximas tres semanas es celebrar reuniones para tener claro lo que se propone y hacia dónde va la negociación

“Tenemos también la semana que entra el 12 de marzo el tema del acero y el aluminio, que me han preguntado bueno esto quiere decir que ya no se va a aplicar en acero y aluminio tenemos que llegar un acuerdo porque en síntesis México importa más que lo que importa Estados Unidos de nuestro país”, resaltó.