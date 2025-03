Nueva ruta del Cablebús en la CDMX; te decimos en qué alcaldías y cuándo arranca operaciones

El gobierno capitalino anunció la construcción, este año, de una nueva línea de Cablebús que iría de Villa Mila Alta a la terminal del metro Tláhuac de la línea 12.

Tendría siete estaciones: Terminal Milpa Alta, San Francisco Tecoxpa, San Antonio Tecómitl (en la alcaldía Milpa Alta), San Juan Ixtayopan, Santiago Tulyehualco, San Pedro Tláhuac y Terminal Tláhuac, en la alcaldía del mismo nombre.

Al hacer el anuncio, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que la construcción de esta línea de Cablebus se iniciaría este mismo año, si los pobladores la aprueban luego de la consulta que se les va a hacer.

“Vamos a hacer una consulta, bien como debe de ser, de acuerdo a las leyes y la Constitución y vamos a echar a andar si el pueblo lo acepta o los pueblos lo aceptan este proyecto”.

ACUERDO Y COMUNICACIÓN CON LA ALCALDÍA MILPA ALTA

Durante su visita a Milpa Alta dentro del programa de gobierno Casa por Casa, la mandataria se refirió al desalojo efectuado este miércoles por invasores de terrenos ecológicos en el paraje San Nicolás Totolapan, en la alcaldía de Tlalpan.

“Lo digo para que la gente no se enganche en fraudes, para que la gente no se vaya con el tema de que nos van a dejar. No vamos a permitir más construcciones ilegales en la Ciudad de México”.

Por ello, pidió al alcalde de Milpa Alta, Octavio Rivero Villaseñor, que en el caso de que haya asentamientos irregulares en zonas de conservación se le avise de inmediato.

La secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza dijo que el operativo de desalojo fue un éxito. En el participaron más de mil 500 funcionarios públicos y se logró recuperar 70 hectáreas del Parque Ecológico Tepozan.