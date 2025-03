Habrá cablebús de Milpa Alta al metro Tláhuac

El gobierno de la Ciudad de México anunció la construcción, este año, de una nueva línea de Cablebús que iría de Villa Milpa Alta a la terminal del metro Tláhuac de la línea 12.

Tendría siete estaciones: Terminal Milpa Alta, San Francisco Tecoxpa, San Antonio Tecómitl (en la alcaldía Milpa Alta), San Juan Ixtayopan, Santiago Tulyehualco, San Pedro Tláhuac y Terminal Tláhuac, en la alcaldía del mismo nombre.

Al hacer el anuncio, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que la construcción de esta línea de Cablebús se iniciaría este mismo año, si los pobladores la aprueban luego de la consulta que se les va a hacer.

Durante su visita a Milpa Alta dentro del programa de gobierno Casa por Casa, la mandataria se refirió al desalojo efectuado este miércoles por invasores de terrenos ecológicos en el paraje San Nicolás Totolapan, en la alcaldía de Tlalpan.

“Lo digo para que la gente no se enganche en fraudes, para que la gente no se vaya con el tema de que nos van a dejar. No vamos a permitir más construcciones ilegales en la Ciudad de México”.

— inidcó Clara Brugada