Consumo y tráfico de fentanilo se agrava en México, advierte ONU

La amenaza del fentanilo en México crece. Mientras los aseguramientos de cientos de kilos de esta sustancia y sus precursores traficados ilegalmente en el país van al alza, han surgido datos que contradicen las versiones del gobierno mexicano de que esta sustancia no se consume en territorio nacional.

El informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) correspondiente a 2024, elaborado por un grupo de expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas y publicado esta semana, advierte que ya evidencia de cientos de tratamientos en el norte del país por problemas de adicción al fentanilo.

De acuerdo con el documento la demanda de “servicios de tratamiento en México debido al consumo de fentanilo” ha comenzado a escalar “rápidamente” principalmente en Baja California, Chihuahua, Sinaloa y Sonora, y en otras zonas cercanas con a frontera de los Estados Unidos.

“Prácticamente no hubo demanda de servicios de tratamiento relacionados con el consumo de fentanilo en México con anterioridad a 2018, pero la demanda ha aumentado a varios cientos de casos al año desde 2021 y en 2023 se registraron 430 casos, lo que refleja el hecho de que el país se está convirtiendo en un mercado de consumo de fentanilo”, indican los expertos.

Esta conclusión de la JIFE es opuesta a la que ha sostenido desde hace varios años el gobierno de México en el sentido de que el consumo de dicha sustancia no es un problema de salud en el país e, incluso, que es prácticamente inexistente.

Los datos oficiales de México sobre el consumo actual de estas y otras drogas no están disponibles debido a que la Encuesta Nacional de Adicciones no se ha actualizado desde 2017. En enero el gobierno confirmó que el levantamiento de resultados para una nueva edición se tuvo que suspender por errores no detallados.

¿Hecho en México?

El estudio también concluye otra hipótesis que los gobiernos mexicanos han negado, y es que la mayoría del fentanilo y de las sustancias químicas que lo componen se fabrican principalmente en México, y que tiene como destino mercados de consumo en los Estados Unidos y en Canadá.

En 2023 se aseguraron en México, según datos del estudio, 1.8 toneladas de fentanilo, cifra similar a la de 2022 que ascendió a dos toneladas. Previo a esos años, advierte el informe, el decomiso de fentanilo en el país era prácticamente inexistente, lo que da pistas de su meteórico crecimiento,

Los Estados Unidos son, por mucho, el mayor mercado de consumo de la región de esta droga. Prueba de ello es que ya en territorio estadounidense se decomisaron en 2023 más de 15 toneladas.

Empresario implicado entre expulsados

Entre las 29 personas ligadas al narcotráfico que fueron expulsados la semana pasada por México y entregados a Estados Unidos se encuentra Carlos Algredo Vazquez. El 28 de febrero fue presentado ante una corte federal en Washington acusado de cargos de traficar hacia ese país sustancias químicas que son utilizadas para la fabricación de estupefacientes como el fentanilo, así como metanfetaminas. Algredo se declaró no culpable de estos cargos.

Esta persona no es un jefe de sicarios o un delincuente violento. No al menos que se conozca. Por el contrario, se trata de un empresario que en los últimos años y en sociedad con su hermano (ya detenido y previamente extraditado) constituyó diversas empresas dedicadas al comercio de productos químicos, a través de las cuales enmascaró el traslado de precursores desde México. Todo ello en sociedad con el Carel Jalisco Nueva Generación.

La periodista Peniley Ramírez publicó en Reforma que el año pasado Javier, el hermano de Carlos, fue encontrado culpable y sentenciado a 16 años de prisión por introducir a EU los precursores para producir más de dos mil millones de dosis de fentanilo y por transferir millones de dólares de EU a proveedores en China e India.

Datos revisados por Así las Coss PM indican que la primera audiencia de revisión del proceso en contra de Algredo Vázquez se programó para el próximo 7 de marzo. El empresario seleccionó como su abogado defensor en el caso a la firma de A. Eduardo Balarezo, mismo litigante que llevó el proceso de Joaquín El Chapo Guzmán.

