“No es un crimen responder”, declara Donají Rubio

En Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar se entrevistó a Donají Rubio, una mujer trans que denunció ser agredida por servidores públicos de la Ciudad de México.

Al ser cuestionada sobre los videos en donde se observa que previo a la agresión ella procedió a amedrentar con piedras y de manera verbal a un grupo de servidoras públicas identificadas con chaleco guinda, Donají aseguró que solo lanzó tierra.

También aclaró que no es comerciante, sino que ofrece servicios esotéricos como la lectura de cartas o el truque, y que en su ramo el acto de lanzar tierra significa “bendecir el camino de alguien lejos de ti”.

“No es un crimen responder… Ni siquiera use lo puños, no me señalen de algo malo”.

— Donají Rubio