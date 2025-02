México cree firmemente en el multilateralismo: Marcelo Ebrard

Al encabezar la Vigésima Tercera Reunión del Comité del Códex sobre Frutas y Hortalizas Frescas (CCFFV23), el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que México cree firmemente en el multilateralismo, pues la base de nuestro trabajo no es el rencor ni el odio, sino la identidad común y el compromiso con la humanidad.

“Nosotros creemos firmemente en el multilateralismo. Nosotros pensamos que tener una representación de 80 países enriquece, la diversidad enriquece, no empobrece, no dificulta. La base de nuestro trabajo no es el rencor ni el odio, sino la identidad común y el compromiso con la humanidad”.

— Marcelo Ebrard, secretario de Economía