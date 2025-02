Mi candidatura no tenía base constitucional, por eso me aparté del proceso: Gabriela Villafuerte Coello

Luego de que fuera el Senado de la República el encargado de la insaculación de los aspirantes al Poder Judicial, la Magistrada Gabriela Villafuerte Coello decidió no continuar con el proceso bajo una premisa “Si el Poder Judicial no avaló las candidaturas, mi candidatura no tiene una base constitucional”, por lo que el pasado 13 de febrero presentó su desistimiento ante el INE.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, detalló su presencia en las listas del Comité del Poder Judicial de la Federación fue “consecuencia de las decisiones legislativas y jurisdiccionales, y como este Comité desactivó a través de las suspensiones sus actividades. En el Senado de la República se hizo la insaculación y en el caso de la Sala Superior, pasamos directo los tres postulantes a la boleta”.

De ahí su determinación de ratificar el día de ayer en comparecencia ante el Instituto Nacional Electoral su escrito del pasado 13 de febrero.

¿Qué reflexión le deja el proceso?

Bajo su óptica, dijo, la reforma judicial es “muy profunda, cambia el sistema por completo en la justicia… pero sin tener los mayores elementos y herramientas para llevarla a mejor puerto”.

Señaló también la “falta de claridad en las reglas”, aunado a esto, reconoció que “jamás se habían mandado a imprimir 600 millones de boletas electorales, con un sistema que no está asimilado por la ciudadanía”.

Y señaló que son boletas que son “muy complicadas”, producto de la prisa.