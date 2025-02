Me sorprendió estar en la lista del Senado sin haberme inscrito en ningún Comité: Eduardo Osorio

“Un desaseo descomunal”, así calificó el juez de distrito, Eduardo Osorio, el proceso de elección del Poder Judicial, tras señalar en entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin: “Me sorprendió encontrarme en una lista del Senado, no habiéndome inscrito en ningún Comité, no me explico por qué”.

El juez de distrito en Querétaro, detalló “buscando la explicación, podría ser porque al no declinar, está la cuestión de pase directo”. Y aunque su nombre y apellidos son correctos, “no hay datos nuestros de CURP, INE ni datos de contacto”, lo que calificó como “un desaseo descomunal”, incluso la denominación del Centro de Justicia Penal Federal, en el que labora, es incorrecta en dicha lista.

Reconoció que meditó mucho el poder integrarse en el Tribunal de Disciplina, como magistrado o ministro, pero finalmente dijo “desistí y no me registré”, su decisión dijo fue porque en este proceso, dijo “se ha ido mostrando su verdadero diseño la nueva judicatura, con un espacio no apto para ejercer la función de manera autónoma e independiente con decisiones acordes al derecho, aunque no gusten al poder”.

El juez, con 23 años de servicio, nueve de ellos en su actual cargo, lamentó que en las boletas para la elección judicial solo podrán participar quienes sepan leer, y aseguró que viene un buen momento para declinar con la depuración de las boletas.