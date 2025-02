Iniciativa para prohibir el maíz transgénico será discutida este jueves

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Leonel Godoy, adelantó que este jueves se aprobará en dicha comisión el dictamen de la reforma a la Carta Magna que prohíbe el cultivo de maíz transgénico en México.

Dijo que esta propuesta de la presidenta Sheinbaum, quien este martes envió algunos cambios a la iniciativa original, podría ser llevada al Pleno la siguiente semana.

“De una vez les adelanto a los miembros de la Comisión: vamos a sesionar el próximo jueves para discutir el proyecto de dictamen que sería esta propuesta que la Presidenta nos hizo llegar, entiendo que ya para el lunes tendríamos los cinco días que nos obliga el reglamento a cumplir”.

🌽 La Comisión de Puntos Constitucionales se reunió con organizaciones de la sociedad civil e investigadores para escuchar sus consideraciones respecto a la iniciativa sobre maíz transgénico. https://t.co/hPDPQ95OHz — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 18, 2025

Leonel Godoy dio la bienvenida a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, y al titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, quienes fueron consultados sobre la viabilidad de dicha reforma.

La titular de la Semarnat explicó la defensa y protección de los maíces nativos frente al maíz genéticamente modificado y su importancia de no contaminar o combinar ambas razas de maíces.

Alicia Bárcena dejó claro que en México no queremos maíz transgénico.

“Esta iniciativa de reforma lo que busca es proteger el maíz nativo, la agro diversidad, la diversidad cultural y la soberanía alimentaria. Reconocer constitucionalmente al maíz como elemento de la identidad nacional y soberanía alimentaria, de verdad México es responsable de lo que pase al maíz en el mundo. Me parece muy importante que podamos priorizar la protección de la biodiversidad, no queremos transgénicos, transgénico es traer un gen de una especie diferente al maíz y eso no queremos”.

Ante @Mx_Diputados destaqué la histórica iniciativa de reforma constitucional que presentó la presidenta @Claudiashein para proteger al 🌽 nativo. México es centro de origen y su cultivo debe estar libre de transgénicos y priorizar la soberanía alimentaria. #SinMaízNoHayPaís pic.twitter.com/LZ5euau1te — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) February 18, 2025

A su vez, el director del INPI Adelfo Regino, destacó que la historia de México no se puede explicar sin la existencia del maíz, pues forma parte de las luchas indígenas y es fuente de resiste ante el modelo de producción agroindustrial que privilegia el uso de transgénicos, somos, como lo dice el Popol Vuh, hombres y mujeres de maíz.

