Viajará Ebrard a Washington este jueves para tratar el tema de los aranceles

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que este jueves, después de participar en la mañanera del pueblo de la presidenta Sheinbaum viajará rumbo a Washington para dialogar con sus contrapartes por una instrucción presidencial.

Entrevistado luego de encabezar la ceremonia de presentación del Consejo Honorario Promotor “Hecho en México”, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, agregó que sostendrá un encuentro con el representante de Comercio de los Estados Unidos, que es la autoridad que va a revisar el Tratado de Libre Comercio por parte de ellos, y probablemente estén algunos otros funcionarios, especialmente el presidente del Consejo Económico de Estados Unidos, que fue anteriormente asesor del presidente Trump, en lo que será dijo, una primera conversación.

“¿Cuál es el objetivo de esta primera conversación? Ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué no lo hicieron antes? Pues porque no estaban ratificados y la ley de Estados Unidos no les permite hablar con otro gobierno si no están ratificados. Por eso se va a hacer hasta el jueves. ¿Qué es la primera conversación que vamos a hacer? Bueno, dice el dicho, hablando se entiende la gente, entonces tenemos que dialogar, primera reunión, para tener claro qué es lo que propone Estados Unidos, qué es lo que busca la nueva administración, ya no dicho por terceras personas sino por los titulares de esas áreas, y también nosotros poner sobre la mesa los argumentos de México”, apuntó Ebrard.

En ese sentido, el titular de Economía dijo que el principal argumento que esgrimirá en esta primera reunión será la integración entre los dos países, que destacó, es enorme.

“Entonces, nuestro argumento es, estamos tan integrados y nos ha ido tan bien que debemos cuidar eso, porque de eso dependen millones, no miles, millones de personas. No podemos tomar medidas que pongan en riesgo a esas actividades. Y segundo, una serie de propuestas que queremos hacer, que nos parece que serían mejores, pero primero escuchar qué van a decir ellos y luego nosotros poner nuestros argumentos. Me decían, oye, ¿qué esperas que se resuelva todo?... Es la primera conversación, vamos a conocernos. Y ya les reportaré yo que resultado tuvo esta primera conversación”, adelantó el secretario de Economía.

La mañana de este jueves y a ritmo de mariachi y la asistencia de artistas, deportistas, empresas, se presentó en la Secretaría de Economía (SE) el Consejo Honorario Promotor de lo Hecho en México para personas físicas y morales.

El titular de la cartera de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, indicó que en estos momentos hay que mostrar la capacidad que tienen los mexicanos para producir con calidad y se conocerán semanalmente los acontecimientos destacados para posicionar a México en el orden internacional.

“Llevo cuarenta y tantos años en el servicio público y la constante ha sido aguas tormentosas. Las aguas tranquilas son rarísimas y a veces cuando hay aguas tranquilas no tienes viento tampoco. Entonces, somos un país que está hecho a hacer frente a aguas tormentosa, a retos, a incertidumbres y todas y todos ustedes lo saben perfectamente bien por las historias que representa cada persona que está aquí.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, celebró que gobierno e iniciativa privada estén trabajando juntos y aplaudió esta iniciativa porque dijo, al final todo esto será en beneficio de las empresas y sobre todo de las PyMES.

Agregó que esta iniciativa llegará a buen puerto porque ha escuchado en Washington buenos comentarios acerca de la labor del titular de Economía (Ebrard).

México tiene un potencial impresionante en materia comercial. Celebro que en el equipo del sector público y empresarial promovamos lo "Hecho en México " y elevemos el valor del contenido nacional.

Desde el @cceoficialmx continuamos impulsando lo bueno de nuestro país.… pic.twitter.com/vE12ft4oDd — Francisco Cervantes Díaz (@fcervantes5) February 18, 2025

Para registrarse en el Consejo Honorario Promotor de Hecho en México, las personas físicas deben presentar una identificación oficial y constancia de situación fiscal.

En caso de ser persona moral además de los documentos citados, se debe presentar el acta constitutiva, y un documento que permite la representación legal de su apoderado y el cumplimiento de los requisitos de ser fabricados, manufacturados o ensamblados con insumos nacionales en su totalidad.

La autorización de uso de las marcas de certificación, se otorgará a través de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, conforme las reglas de uso de las marcas de certificación.

En el desayuno estuvieron presentes la co-fundadora de Storie, Marlene Garayza, el director general de Bitso, Felipe Vallejo, el cantante Manuel Mijares, la medallista olímpica de Coahuila, Ana Paula Vázquez, y la CEO de Zacua, empresa del automóvil eléctrico, Nazareth Black, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz.

