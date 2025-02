Google está mal con su cambio al “Golfo de México” en mapas del mundo: Sheinbaum

Dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum, la carta que su gobierno envió a la empresa Google para anunciarle la posibilidad de presentar una demanda civil ante instancias internacionales por el cambio de nombre al Golfo de México, por Golfo de América en su aplicación Google Maps.

Desde Palacio Nacional la Primera Mandataria informó que a pesar de la primera petición de México para que Google revisara el decreto firmado por el presidente, Donald Trump donde solo incluía las 12 millas náuticas de Estados Unidos, Google insistió en colocar los dos nombres en otros países mientras en la nación vecina solo se señala a Golfo de América.

“El decreto del presidente Trump cambia de Golfo de México a Golfo de América, eso dice Google y que por eso, en Estados Unidos el nombre de Golfo de México se ve como Golfo de América si uno lo ve desde allá, si uno lo ve desde México dice Golfo de México y si lo ve desde otras partes dice Golfo de América y Golfo de México, tiene los dos nombres, pero esto está mal el decreto del presidente Trump le cambia el nombre a Golfo de América, solo en su plataforma continental no a todo el Golfo aquí Google lo que está haciendo es cambiándole el nombre a la plataforma continental de México y de Cuba y eso no tiene nada que ver con el decreto que hizo el presidente Trump su propia plataforma continental entonces no estamos de acuerdo en esto”.

A pesar de que no dio una fecha para esperar la respuesta de Google para la segunda misiva enviada por la Cancillería de México, insistió que podría haber una denuncia contra la empresa.

“Excederse de dicha zona extralimita las facultades de cualquier autoridad nacional o entidad privada y de ser el caso el gobierno de México procederá ejercer las acciones que conforme a derecho estime pertinente, les hemos enviado el sustento histórico, técnico y jurídico correspondiente con gusto lo ampliamos si así lo requieren, pero bajo ninguna circunstancia México acepta que se renombre cualquier zona geográfica que incluya parte de su territorio nacional y que se encuentre bajo su jurisdicción entonces vamos a esperar la respuesta de Google y si no, pues procederemos ya en tribunales”.

En la carta que Cris Turner, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Google, envió a México, enfatizó que el cambio se realizó en el Sistema de Información de Nombres Geográficos de los Estados Unidos (GNIS) que ha actualizado oficialmente “Golfo de México” a “Golfo de América”.