Critica Sheinbaum fraude de criptomonedas en Argentina

Grave el conflicto de interés en Argentina con la acción de su presidente al promover una criptomoneda, un negocio particular, señaló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Como preocupante calificó la presidenta Claudia Sheinbaum, el posible conflicto de interés en la promoción de un negocio privado por parte del presidente de Argentina, Javier Milei a favor de la criptomoneda $LIBRA en esa nación y tras lo cual se han sumado más de cien denuncias en su contra.

Durante la “mañanera” en Palacio Nacional, ante la acusación al mandatario de participar en una “megaestafa” que afectó a más de 40 mil personas con pérdidas superiores a los 4 mil millones de dólares, la Primera Mandataria dijo que de confirmarse dicha estafa es sumamente grave.

“¿Hasta dónde alcanzan las facultades de un presidente para promover algo privado, no? Aparte del fraude de confirmarse. Pero el asunto es cómo como un presidente de un país promueves algo para beneficio privado, ¿no? …ahí, pues hay un conflicto de interés evidente. Entonces, pues, vamos a ver qué más sale de este tema

-¿Su opinión cómo evitarlo en nuestro país?

-No, pues no meterse. Sí, pues no. Nosotros por eso separamos claramente el poder económico del poder político. Los gobiernos están para servir al pueblo”.

Insistió que se debe separar el poder económico del político, por lo que mencionó que su gobierno mantiene la visión de atender en primer lugar a la sociedad.