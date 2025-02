¿Por qué no debes pisar a las cucarachas para acabar con ellas, cuál es la manera correcta? - Clone / Artush

Las cucarachas son estos pequeños insectos voladores que causan temor a gran parte de la población, y es que no se tiene ninguna información buena sobre ellas: transmiten enfermedades, son una plaga y donde llega una hay más. Por lo que a la hora de ver una, las personas no dudan en acabar su vida, generalmente pisándolas, pero... quizá no deberías hacer esto o podrías atentar contra tu salud.

Intervención de la ciencia

Científicos aseguran que matarlas con un pisotón podría proliferar bacterias, causar asma y hasta dejar manchas u olores que mantienen bacterias en el aire. La Organización Mundial de la Salud (OMS) opta por sugerir combatir las plagas con repelentes y venenos, ya sean industriales o caseros.

Enfermedades y bacterias que transmiten:

Salmonella

Estreptococos

Estafilococos

Disentería

Diarrea

Fiebre tifoidea

Dispersión de patógenos

Agravamiento de alergias y asma

Si no tienes insecticida y en verdad debiste matarla con el pie, debes limpiar de inmediato y desinfectar, de preferencia tendrás que pasar un trapo con lejía o cualquier otro desinfectante.

¿Cómo eliminar a las cucarachas de manera correcta?

Trampas

Insecticidas

Llamar a un profesional en control de plagas

¿Cómo evitar que entren a tu casa?

Coloca mosquiteros en ventanas y desagües

Sella con masilla todas las grietas y orificios alrededor de las tuberías de cocinas, baños… etc

No dejes residuos de comida

Limpieza profunda con regularidad

No acumules papel o desperdicios

Tapa bien botes de basura

Coloca hojas de laurel en las zonas de entrada

Ten cuidado y revisa o mueve muebles pesados constantemente, o podrían instalarse cómodamente en tu hogar.