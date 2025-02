Dudan de cifras de homicidios que presenta administración de Sheinbaum: Carlos Matienzo Zamora

“Hay varios elementos para levantar la ceja, no solo es el tema de desaparecidos, el otro gran dato dentro del Secretariado donde ellos retoman toda la información de las carpetas de investigación de las fiscalías del país es que hay una categoría a la que a veces no le prestamos atención que se llama “otros delitos contra la vida e integridad” que son muertes que no pueden determinar si fue homicidio culposo u homicidio doloso. Entre 2018 y 2024 esta cifra se multiplico, pasamos de 8 mil en categoría “otros” a nivel nacional a 16 mil, es una anomalía muy notoria en cifras de seguridad del sexenio anterior”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el consultor y maestro en seguridad internacional por la Universidad de Columbia, Carlos Matienzo Zamora, dijo que, en octubre, cuando entro la administración de Claudia Sheinbaum casi todos los delitos disminuyeron drásticamente, con 7 mil casos en homicidios dolosos, cifras que no se veían desde 2017 pero aumentaron los homicidios culposos, hay inconsistencia en las cifras, “es evidente, burdo y tramposo la forma en como han presentado las cifras”.

“El Gobierno de Sheinbaum tienen gente que trabaja con datos, pero no los presentan bien… si comparas el último trimestre del año pasado con el trimestre anterior cuando entró Sheinbaum supuestamente los homicidios dolosos y feminicidios bajaron 6 por ciento, en la misma comparación los culposos subieron 6 por ciento… Eso no se vale, es una alteración de las estadísticas de forma muy burda, muy evidente, con una deshonestidad intelectual de quien está preparando esas cifras y esas presentaciones a la presidenta”.

Matienzo Zamora informó que el Gobierno de Claudia Sheinbaum toma datos históricos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de homicidios, las cifras más completas con causa de muerte y lo comparó con cifras preliminares del 2024 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que quitó victimas de feminicidio y uso carpetas de investigación, por eso indicó que disminuyó al inicio de su mandato un 15 por ciento los homicidios dolosos.

Existen dudas de como clasifican los estados cuando hay enfrentamientos entre fuerzas del orden y criminales y el tema calendario porque hay meses que siempre van a tener menos delitos, es por eso que la comparación es preferible realizarla por año, “con todo y estas inconsistencias le dieron mil vueltas a las cifras, agarraron bases de datos diferentes, distintas temporalidades, quitaron victimas de feminicidios para tratar de decir que está bajando la violencia”, concluyó el consultor y maestro en seguridad internacional por la Universidad de Columbia.

Síguenos en Google News y encuentra más información