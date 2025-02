Chats filtrados de los padres del bebé abandonado en Tultitlán, revelan que la madre quería tirarlo a un canal

El caso del bebé recién nacido abandonado en una bolsa de plástico en las calles de Tultitlán, Estado de México, sigue generando indignación, más ahora que conversaciones filtradas entre ambos padres, revelan la forma en la que ambos pretendían deshacerse de su hijo.

En un inicio, el caso apuntaba a que Lucio “N” era el único responsable del abandono del reciente nacido, cuando supuestamente la madre, Diana “N” no estaba enterada de las intenciones de su pareja, al asegurar que ella tras dar a luz en la panadería donde trabaja, le entregó al bebé para que lo llevara a atención médica.

El caso presentaba muchas inconsistencias, pues además la propia madre de Lucio “N”, al entregar a su hijo a las autoridades, señaló que el plan fue orquestado por el joven de 18 años y la mujer de 21, declaración que tomá bases cuando las conversaciones entre la pareja fue filtrada.

>> Madre de Lucio, el hombre que abandonó a un bebé, lo entregó a las autoridades

“Lo tiro y no lo volverás a ver”... La conversación de Lucio “N” y Diana “N” para abandonar a su bebé

Una serie de capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp entre Lucio “N”, de 18 años y Diana “N” de 21 años, muestras el plan que ambos tenían para no responsabilizarse de su bebé:

Madre: “Aún se mueve”.

Lucio: “Ya no lo veas, amor, ya no le prestes atención (....) Ahorita que vaya para la casa lo tiro y no lo volverás a ver”.

Madre: “Tíralo en algún canal”.

Los mensajes evidencian que la madre del bebé aceptó la decisión. Lucio, por su parte, justifica la acción:

Lucio: “Nos sentimos mal, sé que está mal esto, pero no había otra forma, o lo teníamos o no lo teníamos.”

¿Cuál es el estado del bebé recién nacido abandonado en Tultitlán?

El ISSSTE informó que el bebé fue ingresado al servicio de urgencias pediátricas del hospital en Tultitlán, donde hasta el momento permanece bajo valoración médica y tratamiento preventivo. La institución señaló que su permanencia en el hospital dependerá de la evolución de su estado de salud.

No hay detalles adicionales sobre el tiempo de gestación o las condiciones específicas del pequeño. Sin embargo, el informe subraya que su estado físico es estable.