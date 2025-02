Lo detuvieron por extorsión y hoy quiere ser magistrado

El abogado Pablo Andrei Zamudio Diaz se define el mismo como un “apasionado del Derecho”. Dice que litiga por trabajo, pero también por convicción. Logró con una suspensión detener por más de año y medio la construcción de un mega hotel en Cancún. Y ha sido un abierto critico de la elección por voto popular de magistrados y jueces porque considera que acaba con la independencia judicial.

El mismo abogado, sin embargo, aparece ahora como candidato en las listas finales de esa elección para dos puestos distintos: magistrado administrativo y magistrado civil de circuito, situación que viola la ley electoral. Además, en octubre del año pasado fue detenido por un caso de presunta extorsión que se cerró con un acuerdo reparatorio. Y en 2021 logró con un amparo que su automóvil fuera verificado pese a dos multas que no había pagado.

El caso Zamudio Díaz, un ex funcionario del poder judicial que desde 2016 lleva casos en el ámbito privado, ha sido referido esta semana en diversos chats judiciales y redes sociales como un aparente ejemplo del descuido con el que se ha implementado la reforma judicial, tanto en lo relacionado con la revisión de la idoneidad de candidatos, así como en su correcta selección.

En ese contexto, en Expedientes de Así las Cosas PM revisamos diversos documentos oficiales para verificar las irregularidades plantadas, y buscamos directamente a Zamudio Diaz para conocer su versión de lo reportado. La información obtenida confirma diversos puntos, aunque también da matices importantes y contextos.

De lo que no hay duda, porque el abogado lo confirmó a este espacio, es que su propio caso es un ejemplo de las fallas con las que se ha implementado el proceso de reforma y selección de candidatos. A continuación, se detallan algunos puntos clave.

De la crítica a la doble postulación

En el listado definitivo de personas postuladas a diversos cargos para la elección extraordinaria de este año por parte del Comité de Evaluación del Poder Legislativo aparece con el folio 5234 el nombre de Pablo Andrei Zamudio Diaz. Se le consigna como candidato a magistrado del Primer Circuito en Materia Civil.

De forma similar, pero en los listados del Comité del Poder Judicial (insaculados por el Senado luego de que dicho comité detuviera sus trabajos) aparece el nombre de Pablo Andrei Zamudio Diaz como candidato a magistrado del Primer Circuito pero en Materia Administrativa.

Es decir, Zamudio postula para dos cargos distintos en el mismo proceso electoral, algo expresamente prohibido por artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Cuestionado sobre ello el abogado dijo que se trata de un error del proceso de registro e insaculación llevado a cabo en el Poder legislativo, pues el solo se postuló como candidato a magistrado en materia Administrativa. Agregó que tras enterrarse de esta y otras irregularidades, presentó un Juicio de Protección de Derechos – del que proporcionó copia - para que la Sala Superior del Tribunal Electoral corrija dicha anomalía.

Por otro lado, destaca que Zamudio decidió participar en este proceso luego de que en 2024, en diversas entrevistas en medios, fue un abierto crítico de la reforma judicial promovida por el Ejecutivo pues, entre otras cosas, consideró que la elección por voto popular no era la formula adecuada y ponía en riesgo la reforma judicial.

El abogado dijo a Así las Cosas PM que sigue pensando exactamente lo mismo, y que su propio caso, con los errores ya descritos, prueba el desaseo del proceso. No obstante, afirma que decidió inscribirse pues considera que, con la reforma ya aprobada, la lucha por la independencia judicial debe trasladarse a la propia trinchera que son los juzgados y tribunales, y siguiendo sus reglas.

“Toca ahora ponernos el overol y defender la independencia judicial con estas reglas”, afirma.

Antes de dedicarse al litigo privado el abogado laboró más de una década en el Poder Judicial de la Federación y en dos ocasiones intentó postularse para el cargo de juez en materia civil y administrativa, peor no alcanzó los puntajes necesarios.

Cabe señalar que en los listados de candidatos ya insaculados del Poder Judicial también aparece Miriam Suarez Padilla, esposa de Zamudio Diaz, quien aspira a una magistratura en materia civil.

La detención por extorsión

El 20 de agosto de 2024 agentes federales en colaboración con estatales detuvieron en la Ciudad de México a Zamudio Diaz en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de extorsión. La orden fue girada por un juez de control del estado de Quintana Roo.

El caso fue detonado por la denuncia de una empresa constructora que acusó al abogado y a su esposa de haberles exigido dinero a cambio de desistirse de un amparo con el que había logrado detener, por casi 17 meses, la construcción de un hotel de gran envergadura en puerto Cancún.

Siete días después de su captura, el 27 de agosto de 2024, el litigante recobró su libertad tras firmar un acuerdo reparatorio con los denunciantes. Al poco tiempo se reanudó la construcción del referido hotel.

Zamudio dijo a este espacio que su aprehensión fue “una represalia” por el litigio en materia de derecho ambiental que había promovida por la construcción de dicho proyecto hotelero. Dijo que tenía interés legítimo en promover ese recurso pues es habitante de la zona y, ante la duda de que una obra de esa envergadura pudiera causar un daño ambiental, decidió presentar el recurso.

“Por haberme atrevido a salir en defensa del medio ambiente en un caso y por derecho propio en represalia fue perseguido con el único propósito de hacerme desistir de mi causa en favor de derechos colectivos, lo que al final me llevó a ser detenido”, dijo el litigante.

Zamudio, quien prefirió no entrar en más detales por temor a represalias, dijo que la forma en que se resolvió su detención no implica que se haya confirmado que cometió extorsión alguna ni existe antecedente penal pro ese hecho. “No existe sentencia ni condena alguna que me declare culpable”, enfatizó.

El amparo vs el verificentro

En 2021 el litigante tramitó un juicio de amparo 14/2021 en contra del Programa de Verificación Vehicular de la Ciudad de México y de la operación de uno de los verificentros. Lo anterior luego de que a Zamudio se le impidió, como a la mayoría de los automovilistas, verificar su vehículo porque no había cubierto dos infracciones vehiculares previas.

En las constancias de dicho juicio, del que este medio también tiene copia, Zamudio argumentó que no podía supeditarse la verificación de su automóvil, cuyo objetivo es limitar el exceso de emisiones y proteger al medio ambiente, a una cuestión recaudatoria como el pago de dos infracciones. El juez federal, Manuel Camargo Serrano, le dio la razón al litigante e instruyó que se le permitiera verificar su automóvil.

El litigante dijo a este espacio que este amparo le llevó más tiempo y recursos que el solo haber pagado las multas por exceso de velocidad, pero que lo presentó porque ya había una clara jurisprudencia de la Corte de que no podía limitarse así el pago de las verificaciones y era necesario que dicho antecedente , efectivamente, se respetara.

“Era un tema de hacer valer el Estado de Derecho y por eso lo hice. No es un tema de que no quisiera pagar. Lo hice tiempo después”, dijo.

¿Activismo o interés inmobiliario?

El año pasado en diversas columnas y portales informativos se publicaron informaciones sobre empresas y desarrollos inmobiliarios relacionados con Zamudio Diaz. Se dijo, por ejemplo, que es socio de cerca de una decena de empresas, varias de las cuales buscan impulsar proyectos en otras zonas de importancia ecológica, como Lagunas K’uche y Santuario Yaxche.

En los textos se afirma que el abogado utiliza el “activismo ecológico” para beneficios propios. Y se reveló que es propietario de un departamento en la Torre Blume de Puerto Cancún, ubicado justo enfrente del hotel en construcción en contra del cual se presentó el amparo.

Cuestionado sobre esto el litigante dijo a Así las Cosas PM que es “falso”. Reconoció que si bien constituyó varias de las empresas que se han mencionado, solo lo hizo como “un favor” a su padre al que ayudó con los trámites, pero que luego se deslindó de cualquier participación accionaria en dichas compañías. Descartó que ello suponga algún conflicto de interés.

Y sobre el departamento en la Torre Blume dijo que fue adquirido en 2021 a través de un crédito hipotecario luego de que el desarrollador, al que conocía por la renta de otro inmueble, se lo dejó a un precio conveniente.

Síguenos en Google News y encuentra más información