Cualquier decisión que tome la SCJN será retomada por los libros de historia: Norma Piña

Este martes y poco antes de que iniciar la sesión proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá en contra de algunos de los términos de la reforma Judicial, la ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) Norma Lucía Piña Hernández, dirigió un mensaje a la nación y a sus pares del pleno, en donde subrayó, que “cualquiera que sea la decisión a la que arribemos será retomada por los libros de historia de nuestro país”.

La ministra presidenta, Norma Piña afirmó que son conscientes del peso histórico de esta discusión y la importancia que tendrán sus palabras, por ello, "con una mirada sincera, con la mano en el corazón, me permito afirmarle a la Nación que, cada una de las posiciones que mis… pic.twitter.com/soUbLxsfvW — Suprema Corte (@SCJN) November 5, 2024

“El día de hoy la Suprema Corte de Justicia realizará el estudio de un asunto de altísima complejidad y extraordinaria importancia para nuestra Nación. No es exagerado afirmar que cualquiera que sea la decisión a la que arribemos será retomada por los libros de historia de nuestro país. Es cierto que no son pocas las ocasiones en las que a la Suprema Corte le toca estudiar y resolver asuntos de superlativa dificultad y relevancia social. También es cierto que no son pocas las decisiones que desde aquí se toman y transforman la realidad de las personas”.

La ministra Piña advirtió en ese sentido que tampoco son pocas las decisiones que, muy a su pesar, dividen a la sociedad a la que se debe, ya que esa es “la ineludible e irrenunciable tarea que se le encomienda no solo a este, sino a todos los tribunales constitucionales del mundo”.

“Sin embargo, el caso que hoy nos ocupa tiene un componente adicional por el que será seguido y escrupulosamente revisado por la sociedad en general, por la mayoría de la comunidad jurídica nacional e internacional y por las generaciones futuras”.

Como Presidenta de este Tribunal Constitucional, continuó, me dirijo a la sociedad para hacerle saber que somos conscientes del peso histórico que conllevará esta discusión. Sabemos el eco e importancia que tendrá cada una de las palabras que aquí pronunciamos.

“Precisamente por ello, con una mirada sincera, con la mano en el corazón, me permito afirmarle a la nación que cada una de las posiciones que mis compañeras ministras y mis compañeros ministros adopten estará presente el juramento que cada uno pronunció cuando inició su mandato, guardar y hacer guardar la Constitución de la República”, finalizó su mensaje.