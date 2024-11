Asegura Sheinbaum que existe plan, si SCJN invalida reforma al Poder Judicial

La Presidencia de la República prepara plan con el que responderá en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare la inconstitucionalidad de la elección de jueces y magistrados e invalide la creación de los Comités de Evaluación, tal como lo propuso el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Así lo dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum que, en la mañanera, aseguró que se debe dar el beneficio de la duda a los ministros que resolverán las solicitudes de inconstitucionalidad solicitado por los Partidos Acción Nacional y el Revolucionario Institucional.

“Claro que tenemos un plan, que no pone en riesgo nada, tenemos por supuesto un plan, sea que decidan a favor o que decidan en contra… quién está provocando un problema constitucional porque ni siquiera le quiero llamar crisis porque así le llaman a nuestros adversarios, quién lo está provocando es la Corte… si la presidenta lo único que hace es publicar en el diario oficial lo que decide el constituyente, que estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, pero el constituyente podría haber decidido otra cosa… si ya es reforma constitucional ya es parte de la constitución”.

A pesar de ser cuestionada del contenido de ese plan, la Primera Mandataria evitó dar detalles de las acciones que tomará su gobierno y confió que a pesar que la llamada “Supremacía Constitucional” fue avalada después de la del Poder Judicial, esta podrá imponerse.

“Vamos a esperarnos no comamos ansias, vamos a esperar a ver qué decide la Corte y a partir de ahí, ya daremos nuestra posición mencionaba que… cuál sería esta línea correría y el Ministro sabe que en el caso de reformas constitucionales, es la única forma en que puede haber retroactividad, también el Ministro… vamos a darles el beneficio a los ministros y a las ministras a ver cómo votan”.

Así mismo cuestionó el mensaje del ministro González Alcántara, quien declaró al periódico estadunidense The New York Times que su propuesta abre la posibilidad de una negociación con el gobierno morenista para evitar una crisis constitucional.

“No se puede negociar lo que ha decidido el pueblo y lo que ya es de la Constitución… ya es parte de la Constitución la reforma al Poder Judicial…. véanlo al revés ¿qué ocurriría si en contra de la decisión del constituyente? o sea critica en el poder unipersonal, estos personajes, si los han leído ¿no? se dicen en contra del poder unipersonal que ejerció el presidente López Obrador y que ahora quiere ejercer la Presidenta, pero piden que la presidenta negocie algo que ya decidió el constituyente entonces ¿cómo?”

Defendió el proyecto que impulsó el ex presidente Andrés Manuel López Obrador al enfatizar que no busca que sea ella quien defina a los integrantes del Poder Judicial, aunque aseveró, ello sí ocurrió durante la administración de Ernesto Zedillo,

“Eso no quiere decir que el pueblo estaba a favor de ellos… sencillamente la Corte recibe instrucciones del residente de la República bueno hasta los de la Corte lo saben más ellos pero resulta que se va a quitar la independencia… por eso en mi toma de posesión y lo dije antes, si hubiera querido la Presidenta elegir a los ministros por dedazo pues hubiéramos hecho una reforma como la de Zedillo, que se vayan los actuales ministros y la presidenta nombra a los nuevos, no, no estamos en eso no estamos en el viejo dedazo eso ya es parte del pasado”.

Por cierto, que después que el ex Mandatario priísta publicó en un diario de Estados Unidos un artículo en defensa del Poder Judicial, Sheinbaum Pardo afirmó que las palabras no están dirigidas para conocimiento de los mexicanos.

“¿No les parece que algo no está bien? o sea quién le está hablando al pueblo de México desde un periódico en Estados Unidos pues lo hubiera publicado en Reforma, en el Universal, en Milenio, en el Excelsior… cualquiera y no lo hablo por mal sino, sencillamente porque sea un periódico que aunque son metropolitanos, la mayoría de ellos son los periódicos de la vida nacional, no, no lo publicó en un periódico nacional… lo publicó en el Washington Post entonces ‘a quien se dirige? pues a los estadounidenses ¿no? o al gobierno de Estados Unidos o a la política de Estados Unidos”.

Por otra parte, la jefa del Ejecutivo Federal también respondió a las críticas de la creación del Comité de Evaluación elegido por la Presidencia, encargada de elegir a los que serán próximos candidatos de ministros, jueves y magistrados. Sheinbaum negó que no pueda ser objetivo o imparcial, al tener integrantes como el ex presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.

“Pues que no tienen razón… hay tres personas que han participado en el Poder Judicial, un presidente de la corte y dos presidentas de poderes judiciales estatales y después dos abogados, una joven y un abogado más adulto, vamos a decirlo así que tienen distintas experiencias, también sobre el Poder Judicial y que perfiles deben seguir entonces es una muy buena Comisión y además va a ser público todo el proceso va a ser muy transparente”.

Por último, reaccionó sobre el presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral de 13 mil millones de pesos para la elección del 2025 y donde se destaca una partida por más de mil millones para financiar un bono por “carga de trabajo” para su personal, mandos operativos y consejeros electorales.

“No, no estoy de acuerdo de hecho vamos… entiendo que van a revisarlo nuevamente y si no pues vamos a enviar un escrito porque… no entendemos cómo es que habían dicho que máximo eran 7000 millones de pesos y ahora están prácticamente duplicando… entonces se puede llevar a cabo la elección, sin un monto tan importante no hay financiamiento a partidos políticos, como en el caso de las elecciones que tienen apoyo directo del presupuesto público para hacer las campañas electorales entonces creemos que se puede hacer con menos recursos”.

Y es que se dio a conocer que los bonos en año electoral se pagan tradicionalmente en el INE desde 2014 y, aunque se había suspendido su pago a consejeras y consejeros en 2018, en el más reciente proceso electoral la gestión de Guadalupe Taddei volvió a entregarlo a los 11 integrantes del Consejo General.

