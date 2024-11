Cinco ministros de la SCJN se quedan con un desprestigio absoluto, afirma Noroña

La tarde de este martes la Suprema Corte de la Nación (SCJN), por mayoría de votos determinó desestimar las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial, con el voto decisivo del ministro Alberto Pérez Dayán, una decisión que fue celebrada por el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

En entrevista para Así las Cosas con Enrique Hernández Alcázar, Noroña expresó que la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, llegó “a un extremo de farsa” y estiró demasiado la liga, al intentar echar atrás el marco constitucional con solo seis votos de los ocho necesarios.

“Ellos querían llevárselo a lo oscurito para parar por la puerta trasera con seis votos la reforma”.

#AsíLasCosasPM



"La @SCJN estaba tomando decisiones políticas, los cinco ministros que votaron a favor de esta barbaridad están en un nivel de descomposición absoluta": Gerardo @fernandeznorona con @EnriqueEnVivo por @WRADIOMexico https://t.co/zfM19hvD33 — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) November 6, 2024

Fernández Noroña calificó como una “majadería” esta propuesta, que fue rechazada por seis de los cinco ministros.

“Solo quedan cinco con un desprestigio absoluto, yo no sé quien los va a contratar después de eso, han demostrado que derecho no se donde lo estudiaron y ética no la llevaron nunca”.

Síguenos en Google News y encuentra más información