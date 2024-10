Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿Qué autos no circulan este jueves 17 de octubre? / ©fitopardo

Estamos a un día de que inicie el tan esperado fin de semana, así que si tienes planes para hoy, antes debes consultar si tu coche podrá circular este jueves 17 de octubre o si tendrá que quedarse estacionado en casa.

Recuerda que el programa ambiental Hoy No Circula está hecho con el fin de minimizar y controlar la emisión de contaminantes, por ello, de no respetarlo podrías recibir una infracción.

Las multas por no respetar este programa ambiental pueden ir de los 2 mil 75 pesos a los 3 mil 112 pesos.

Carros que no circulan HOY

De acuerdo con el calendario del Programa Hoy No Circula de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los automóviles que no tienen permitido manejar este jueves son los siguientes:

Vehículos con engomado color verde.

Holograma 1 y 2.

Placas con terminación en 1 y 2.

Carros que pueden circular el 17 de octubre

Estos carros no tienen ninguna restricción para poder transitar:

Hologramas 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos conducidos por personal de salud

Vehículos con placas de discapacitado

Motocicletas

El horario del Hoy No Circula inicia a partir de las 5 de la mañana, hasta las 10 de la noche.