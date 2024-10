El Senado vio error en la reforma al PJ y corrigió: Jorge Carlos Ramírez Marín

“Teníamos el compromiso de no propiciar errores legislativos que pudieran hacer que la Suprema Corte de Justicia tuviera alguna razón para invalidarla, pero la prisa siempre tiene consecuencias… afortunadamente son errores que se pueden corregir y ayer el Senado hizo una corrección, que se forme una Comisión para hacer la elección”, puntualizó el senador del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, refirió que la reforma al Poder Judicial es equivalente a una reforma electoral, y “no va a ser una reforma que se perfeccione, hasta que no ocurra” por lo que recordó la reforma electoral en la que “el voto por voto casilla por casilla, no existía, ni el tope de gastos en campaña”, hasta después de las elecciones que la pusieron a prueba. “Lo que necesitamos es afinar los objetivos”.

Ayer, reconoció que el Senado vio un error y corrigió “hizo una comisión para hacer la elección”, por eso el próximo sábado 12 de octubre, “vas a tener a todo el Pleno de la Cámara de Senadores sacando las bolitas de qué distritos judiciales les va a tocar la elección”.

Dijo que no se debe generalizar que el Poder Judicial “es corrupto”, porque aseguró que hay ministros y jueces “extraordinariamente honestos”, pero “me gusta que sea puesto a elección”. Afirmó que, con esto, la corrupción “va a suceder menos al saber que puede ser sujeto del escarnio público”, “tiene que costar el tomar malas decisiones”, “El juicio político es una herramienta en el caso del Ejecutivo, pero no ha pasado en el Poder Judicial”. Por ello, alabó “que la gente esté dentro del proceso y que sepa que los ministros no son intocables”.

Y adelantó que este jueves habrá sesión y se discutirán las Leyes secundarias, o sea a todas las que hoy no dicen nada, de la elección de jueces, como la de medios de impugnación, a las campañas en general”, concluyó.