Elección de juzgadores no está a discusión, pero el proceso se puede mejorar: Gerardo Fernández Noroña

Que no se malentienda el diálogo con la presidenta de la SCJN, la elección del Poder Judicial se hará, afirma Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Con motivo de los 200 años de la instauración de la Cámara de Senadores invité a la ministra presidenta, y aceptó, “yo creo que es un mensaje de fortalecer esa comunicación de mantener el diálogo con las posiciones que cada quien tenemos, y yo esperaría que la Corte modifique esa posición, y saquemos la elección el primer domingo de junio de 2025″. “No vamos a variar ni un milímetro en esa posición”, señaló el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

Recordó en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, que el Poder Judicial, tal como está conformado, va a estar hasta septiembre y mantenerse en tensión permanente “no sería lo ideal, si se puede construir el camino a la transición”.

Remarcó que “La Constitución ya se reformó, no es la reforma constitucional, eso ya está, la Corte no puede revisar la constitucionalidad de la Constitución, eso o es procedente”.

Puntualizó que el día de ayer se aprobaron las dos iniciativas de reforma electoral enviadas por la Presidenta, que van en el sentido de la elección de la mitad de todos las magistradas y magistrados de circuito y todas las personas integrantes de la SCJN que se realizará el primero de junio.

Adelantó que el próximo sábado se realizará el sorteo para ver qué posiciones se van a elegir en junio de 2025 y las que no salgan sorteadas se van junio de 2027.

Sobre su encuentro con la ministra presidenta de la SCJN, puntualizó que “hasta para pelearse el diálogo sirve” y apuntó “no quiero que se sobredimensione” y recordó que la información que se solicitó al Consejo de la Judicatura, “no se entregó”. En el mismo tenor, recordó la presión sobre la mayoría calificada de Morena y el recurso al que la SCJN dio entrada para la revisión de la Constitución reformada, dijo, “es improcedente”.

Resaltó que la SCJN requiere que los trabajadores regresen a trabajar “a casi dos meses en paro se les está pagando puntualmente, se les reitera que sus derechos están a salvo”, si todo eso se resuelve vamos a seguir avanzando.

No obstante, recalcó “decir que no se le mueve una coma, es falso, si se puede mejorar. Tenemos interés en todo lo que fortalezca y pueda dar un mejor marco a la elección”, pero “la elección de las personas juzgadoras se hará en junio, eso no está a discusión”.