Aclaran trabajadores del PJ que el Consejo de la judicatura no les ha dado la espalda

Trabajadores del poder judicial aclararon que la nota difundida por el diario, Reforma, no significa que el Consejo de la judicatura les ha dado la espalda.

Y es que el diario de circulación nacional publicó este miércoles una nota donde señala que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) solicitó a un tribunal federal echar abajo una suspensión que ordena frenar la implementación de la reforma judicial, porque considera que es ilegal “congelar” normas constitucionales reformadas.

Al respecto, la vocera de los trabajadores del poder judicial, Patricia Aguayo Bernal, aclaró que la nota publicada es una mala interpretación de los hechos.

“No, no, no, creo que se ha interpretado mal, efectivamente se impugnó esa suspensión, pero con el propósito de que se amplíe la suspensión, que se amplíen los alcances de esa suspensión, no para que la revoquen, sino para que la concedan con un mayor espectro de protección, no es para echarla abajo, pero evidentemente hay personas que lo interpretan de manera inadecuada, pero no es así”, aclaró la vocera de los trabajadores del PJ.

Sobre la reunión que sostuvieron este martes el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña y la presidenta de la suprema corte de justicia de la nación y del Consejo de la judicatura Federal Norma Lucía Piña Hernández, dijo que esto lo ven con buenos ojos, porque es una señal positiva de diálogo.

“Es un entendimiento distinto, ahorita lo que han anunciado, es un diálogo, una apertura, que fue lo que nunca hubo con López Obrador, y creo que hay que estar atentos y atentas a las señales. Y la primera señal fue el saludo entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la señora ministra en la toma de protesta, creo que esa fue una primera señal de apertura. Ayer tuvimos una nueva señal, ahora en voz del propio senador Fernando Endoroña de diálogo”, apuntó la vocera de los trabajadores del Poder Judicial.

Por último recordó que cuando la ministra Piña les solicitó a López Obrador y a Claudia Sheinbaum que se sentaran a dialogar y a platicar sobre una propuesta que ella tenía, no la aceptaron, y le dijeron, “con nosotros ya no tiene que volver a venir a platicar nada, porque con nosotros ya no hay posibilidad”. Creo que eso se me hizo una grosería, para empezar una grosería y un desatino entre titulares de poderes. Hoy creo que estamos en una situación diferente y esperemos que esos signos positivos desemboquen en mayores beneficios para todos, tanto para el Poder Legislativo como para el Poder Judicial, finalizó.