LFT: ¿Qué pasa si no tomas tus vacaciones... se acumulan, te las pagan o las pierdes?

Las vacaciones son un derecho que tienen todos los trabajadores para gozar de unos días de descanso, tras cumplir un año laborando en una empresa o negocio. Luego aprobarse la reforma de vacaciones dignas los mexicanos ya pueden disfrutar de 12 días libres, ya que antes solo eran 6 los que se otorgaban.

Si ya puedes tomar vacaciones, pero tienes dudas de cómo o cuándo hacerlas válidas a continuación te explicamos las dudas más comunes que surgen sobre éstas.

Cómo funcionan las vacaciones laborales en México

Para entender la manera en que se aplican las vacaciones en nuestro país, te expondremos algunas situaciones y la manera de resolverlas acorde a lo que dicta la Ley Federal del Trabajo.

¿Se deben tomar de corrido?

Si ya cumpliste un año y tus 12 días de descanso se han activado, pero no quieres quemar todos tus cartuchos de jalón, no tienes de qué preocuparte pues el artículo 78 señala que podrás distribuirlos a tu gusto o tomarlas de corrido de acuerdo a tus necesidades.

¿Cuánto tiempo tengo para usarlas?

Una vez que has cumplido un año laborando para un mismo patrón y tus días de descanso se han liberado, el artículo 81 de la Ley Federal del Trabajo establece un periodo de 6 meses a partir del año cumplido. En caso de no ocuparlas en ese periodo, el empleado tendrá hasta un año adicional de plazo para reclamarlas.

¿Se acumulan o caducan?

La Ley Federal del Trabajo no estipula nada sobre la acumulación de vacaciones. Esto dependerá de cada empresa y de sus políticas internas que se excluyen totalmente de la obligación legal. En este caso, es mejor que el trabajador se acerque al área de recursos humanos para que lo orienten sobre la posible acumulación de días de descanso.

¿Si no uso mis vacaciones, me las pagan?

“La Ley Federal del Trabajo establece que las vacaciones que te correspondan no podrán compensarse con una remuneración ni en especie ni en dinero, por lo cual se deben disfrutar”. Señala la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en un comunicado oficial, publicado en el portal del Gobierno de México.

Días de vacaciones de acuerdo a años de trabajo: