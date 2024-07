El CJF no sanciona actos indebidos de jueces y magistrados: Ricardo Monreal

Este viernes se llevó a cabo el quinto de los nueve foros de consulta sobre la reforma Judicial, en esta ocasión se realizó en el estado de Veracruz con el tema sobre el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para convertirlo en dos órganos: uno, un tribunal de disciplina judicial y un consejo de administración.

Los ponentes del Poder Judicial defendieron el actual sistema de justicia y rechazaron de manera tajante que los integrantes del Poder Judicial sean corruptos, de hecho, consideran que esta propuesta deja mucho que desear y que no es propiamente una reforma judicial sino una reforma política, pues se controlará políticamente a los juzgadores.

No obstante, en la inauguración de este encuentro, el senador morenista Ricardo Monreal arremetió contra el Consejo de la Judicatura, pues aseguró que es un órgano opaco, ineficiente que no sanciona a ningún juez ni magistrado, además, los exámenes para la promoción de los juzgadores están amañados, entre otras irregularidades, por ello está debidamente justificada la reforma Judicial como un mandato popular.

“Si bien posee facultades disciplinarias y sancionadoras en pocas ocasiones ha investigado o sancionado al personal que incumple con sus deberes o incurre en conductas indebidas. El Consejo de la Judicatura adolece de deficiencias, es un órgano opaco e ineficiente. A pesar de que el Congreso de la Unión le ha otorgado un aumento creciente de recursos del 2010 al 2023 se le aumentaron 45 mil millones de pesos al año sin que se haya observado ninguna mejora significativa en la impartición de justicia”.

No obstante, la magistrada de Circuito en materia civil Hortensia Molina de la Puente, aseguró que son las fiscalías las que no cumplen con sus funciones y donde hay corrupción, por lo que se debe valorar muy bien esta reforma para que incluya también la procuración de justicia, es decir, cambios en las agencias del Ministerio Público.

Sostuvo que elegir por la vía popular a los juzgadores no garantiza acabar con la corrupción.

“No es verdad que los jueces liberen delincuentes, porque quien no cumple con sus obligaciones legales son las fiscalías y es a los jueces federales por mandato constitucional corresponde revisar la actuación de esas autoridades. No cabe duda de que se requiere una reforma, pero del sistema de justicia en general una estructural, seria, responsable sin prisas ni sesgos. La elección popular además de posibilitar existencia de conflictos de intereses no ha garantizado en los otros dos poderes la ausencia de corrupción de las personas electas. La creación del tribunal de disciplina implica una amenaza para la independencia de las personas juzgadoras”.

Y en el mismo sentido se manifestó la magistrada presidenta del Tribunal Colegiado en materia civil, Nadia Villanueva.

“Quiero iniciar mi intervención diciendo que los integrantes del Poder Judicial no somos corruptos, si bien es cierto que habido fallas, los actos de corrupción y nepotismo o algunos abusos han sido investigados y sancionados por parte de la Judicatura Federal. También quiero mencionar que dentro de los tres poderes también existe corrupción, actos de nepotismo y corrupción tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo, familiares del presidente de la República están invocados en este tipo de actos”.

A su vez, la abogada Flor del Rocío Méndez consideró que modificar el Consejo de la Judicatura Federal representa una demolición al sistema actual de impartición de justicia y rechazó que no se sancione a los juzgadores que han incurrido en actos ilegales como aseguró el senador Ricardo Monreal.

