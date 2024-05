Min X Min: Tercer debate chilango entre Chertorivski, Brugada y Taboada

Este domingo se lleva a cabo el Tercer Debate Chilango, entre los tres candidatos a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Santiago Taboada, de la coalición ‘Va X la CDMX’ integrada por PRI, PAN y PRD; Clara Brugada, de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México’ por los partidos Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde; y Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, presentan sus propuestas.

Los temas que abordarán los aspirantes en este encuentra, serán: Seguridad y justicia, planeación del desarrollo inmobiliario y urbano de la capital.

MINUTO A MINUTO

PRIMER PREGUNTA DE UN NIÑO: PROPUESTA PARA EVITAR QUE NIÑOS ESTÉN EN SITUACIÓN DE CALLE:

SALOMÓN: Prioridad de MC son niñas y niños, Máynez dice que primero que todos primero los niños y niñas, soy el primero en firmar un compromiso con la población callejera y situación de calle, los papás y mamás de esos niños tengan un trabajo y no se les discrimine, que a todos los niños y niñas se les reciba en hospitales y tengan una escuela donde educarse, aprender y salir adelante, vamos a ayudar para que esa población pueda tener una casa, vamos a subsidiar el primer hogar”.

CLARA: “Mi Gobierno va a ser para los niños y niñas, el tener población en calle debe ser un compromiso, tenemos que prevenir y evitar que esta población llegue a las calles y garantizar su derecho como lo hizo en este gobierno Claudia Sheinbaum daré una beca desde que nacen y los primeros días, queremos que los que están en situación en calle no estén ahí y para eso habrá programas de vivienda y educación con familiares”.

TABOADA: “Lo más importante ha sido y ahí están los niños y niñas de la ciudad no podemos verlos desde un escritorio, tenemos que retomar instancias infantiles y escuelas de tiempo completo, garantizar a ellos y a los padres no solo vivienda digna, sino condiciones de desarrollo, queremos que las escuelas de te pasen una gran jornada laboral con sus padres y que por lo menos, puedan ser atendidos en materias distintas como robótica e inglés, queremos niños felices en lugares felices”.

TEMA 1: SEGURIDAD Y JUSTICIA

20:11 SANTIAGO TABOADA: “Solidaridad con Alessandra Rojo por el intento de feminicidio de seis balazos en su vehículo exigió al Gobierno que se garantice seguridad y democracia. Ellos se sintieron dueños de la ciudad, tomaron las calles y traicionaron a la gente pensaron que la clase media no sabía marchar, subestimaron a madres buscadoras, estamos a días de ganarles la ciudad en el corazón de lo que fue Morena desde 2021 la esperanza cambió de manos. Yo sí conozco la ciudad la he recorrido, yo no necesito refugiarme en los supuestos logros de nadie más.

Llego al tercer debe libre, acompañado de personas que se sumaron al cambio, nuestras agendas, nuestra historia nuestras causas, tenemos destino en común hacer de CDMX, el mejor lugar para vivir, el cambio viene”.

20:13 CLARA BRUGADA: “Estoy muy emocionada de venir a este debate, porque en cada calle, colonia y barrio he encontrado esperanza, la gente quiere que siga la transformación, vamos muy bien, vamos arriba y vamos a ganar, estas son las encuestas que lo demuestran, están desesperados por su derrota. Vengo a comprometerme contigo, madres de familia, la transformación es futuro para la ciudad, paz y seguridad a los jóvenes porque quieren una ciudad, con empresarios, niños, con ustedes trabajadores que han luchado y buscado libertad y justicia con todos los que hace seis años votaron porque entraran los gobiernos de transformación no los vamos a fallar, ellos quisieron callarnos con lo del cártel inmobiliario, quiero que este 2 de junio voten por tiempo de mujeres por Claudia y Clara.

20:16 SALOMÓN CHERTORIVSKY: “Vengo para seguir aportando propuestas, debo iniciar lamentando lo que han sido las campañas de Morena y la alianza. Ustedes ciudadanas y ciudadanos han tenido que escuchar tantas mentiras y simulación, son profesionales de la trampa, empezaron campañas anticipadas, gastando por encima y haciendo un cochinero de la ciudad y hablan de dos opciones, pero las y los jóvenes han dado la vuelta y demostraron que hay una alternativa, esta noche dejaré claro quién viene a mentir y quien viene a dar propuestas, ese soy yo.

En seguridad la candidata del conformismo insistirá que todo va bien, pero en Iztapalapa no se siente más seguridad, y Taboada va a seguir con que hay que blindar la ciudad y en vivienda mejor excúsate, porque puedes decir algo que te incrimine, basta de cárteles al margen del Gobierno, les diré cómo le vamos hacer para tener propuestas de paz”.

20:11 Salomón Chertorivski lamentó el “cochinero de campañas” que ha ofrecido la aspirante de Morena y el abanderado de la oposición, y acusó de que hayan adelantado ilegalmente las campañas. Aseguró que a este encuentro, él viene a presentar las mejores propuestas.

20:09 Clara Brugada afirma que va a ganar a pesar de las calumnias en su contra, lanzadas desde la oposición, de quienes dijo, están desesperados por que van perdiendo las encuestas.

20:06 Santiago Taboada es el primero en hablar y condena el intento de feminicidio de seis balazos contra Alessandra Rojo de la Vega, candidata a la alcaldía Cuauhtémoc. Exige al Gobienro que se garantice seguridad y democracia.

Aseguró que están a días de ganarle la CDMX, “el corazón de lo que fue Morena desde 2021″.

20:01 Arranca el tercer y último debate chilango por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, rumbo a las elecciones del 2 de junio.

Los periodistas Luisa Cantú y Pedro Gamboa, moderadores de este encuentro, se presentaron y describieron ante la ciudadanía y plantearon las reglas de este encuentro.

De igual manera, la candidata y los candidatos a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, se presentaron ante los capitalinos.

19:15 Clara Brugada, aspirante de la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México’, es la última en llegar a las instalaciones donde se realizará este encuentro.

19:05 Arriba Santiago Taboada, abanderado de la coalición “Va X la CCDX”, a la sede del tercer debate a la jefatura de Gobierno.

18:01 Salomón Chertorivski, candidato de Movimiento Ciudadano, es el primero en llegar al tercer debate chilango.