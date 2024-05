Llegan migrantes de China y Asia a la frontera sur

Activistas mexicanos y miembros del sector hotelero de la frontera sur, cercano con Guatemala, han observado migrantes de todas partes del mundo, que llegan a Tapachula, que se ha convertido en el epicentro de la migración irregular con destino a los Estados Unidos.

Miguel Reyes del Pino, empresario en el ramo de los hoteles en Tapachula, informó que ha llegado migrantes de Malasia, Vietnam, Sir Lanka, Indonesia, Filipinas, India, Emiratos Árabes, Siria, Egipto, África y hasta de Sudáfrica.

“Se ha mantenido el flujo, ha cambiado porque las autoridades han sido flexibles o lazas están dejando que se vayan caminando y en la carretera encuentran motocicletas que los van avanzando, aparte de todos los medios que existe los medios para cruzar, que se van en lancha, en avioneta, transporte de carga y hay un cruce impresionante”.

Para el especialista en temas migratorios, el abogado, José Luis Pérez Jimenes, comentó sobre el ingreso de migración irregular china, de quienes sufren discriminación en el sentido que el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), no les permite realizar ningún tipo de trámite y buscan la forma de obtener documentación original o apócrifa, que obtienen del mismo Instituto Nacional de Migración en Polanco de la Ciudad de México.

“Los chinos, aquí en la frontera sur de México, se la ven difícil porque no tiene acceso a ningún tipo de tramite este vedado, y luego porque no entendemos los ciudadanos porque el Gobierno mexicano ha sido muy condescendiente o generoso con los migrantes venezolanos, que tienen mala fama, ha sido condescendiente con los haitianos y ecuatorianos, sin embargo, a los cubanos, a los turcos, los chinos y los hindúes, los persiguen como el perro que persigue a su casa”.

Oscar Hernández, migrante de El Salvador, quien se encuentra en Tapachula, narró que ha visto a muchos migrantes chinos y de medio oriente.

“Últimamente he visto muchos chinos, así como de la raza de medio oriente, como si fueran de Egipto o israelitas. Bastante tiempo que tengo estar acá como de medio oriente es medio extraño verlo, no es muy común verlos, hay más salvadoreños, hondureños, guatemaltecos... últimamente, estos dos meses he visto muchos chinos en aglomeraciones”.

La directora del albergue “Todo Por Ellos”, Lorenza Obdulia Reyes Núñez, calificó a los migrantes provenientes de Asia, como nacionalidades “finas”, con dinero, porque no sufren y están en buenos hoteles.

“Hay papeles para ellos, porque hay dinero, aquí el migrante que sufre es el pobre, andan como turistas, están en los buenos hoteles porque su condición económica se los permite”.

Reyes Núñez, declaró que ha observado a migrantes de Uzbekistán, chinos y árabes.