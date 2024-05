Marchan madres buscadoras en la CDMX en el marco del Día de las Madres

Bajo el grito de “10 de mayo, no es de fiesta, es de lucha y de protesta”, madres, buscadoras, marcharon del Monumento a la Madre al Zócalo capitalino.

Antes de marchar varias madres entrevistadas por W Radio, afirmaron que para ellas este día desgraciadamente no tienen nada que festejar.

“Mi nombre es Imelda Abigaíl Limón San Miguel, estoy buscando a mis hijos que tienen desaparecidos cuatro años, para mí no hay nada que festejar, si no es un día de lucha igual que todas mis compañeras que estamos buscando nuestros hijos; me llamo Ana María Velásquez Sosa y busco a mi hijo Carlos Eduardo Monroy Velázquez, se desapareció en Piedras Negras, fue la última vez que tuvimos contacto con él y sus cosas aparecieron en Eagle Pass en Texas; mi nombre es Alicia Trejo soy mamá de Francisco Alba Vera Trejo desaparecido Ciudad de México el 26 de marzo de 2012 hace 12 años que se robaron esa alegría de poder festejar este día”, manifestaron las afligidas madres.

Vestidas de blanco, con pancartas, lonas y fichas de búsqueda, unas 2500 personas entre madres buscadoras, activistas, colectivos e invitados, participaron en esta marcha en memoria de sus hijos ausentes y para reconocer el esfuerzo y la lucha de sus madres que han dejado la piel en su búsqueda.

“Pues la respuesta del Gobierno es la misma, como que falta de empatía, falta de acciones para encontrar a nuestras familiares, pero esperamos que haya algo diferente, como puedes observar son muchas las familias las que buscamos a un ser desaparecido entonces precisamente en un día como hoy que es el día de las madres es triste que muchas familias no tengamos algo que celebrar, nuestra familia está incompleta entonces no hay nada que celebrar realmente”, lamentó esta madre buscadora.

El contingente marchó por paseo de la Reforma desde el Monumento a la Madre hasta avenida Juárez, después tomaron Eje Central hasta alcanzar la calle 5 de mayo para doblar en la calle de Palma y posteriormente avanzar por Venustiano Carranza y luego 20 de Noviembre hasta llegar a la plancha del Zócalo capitalino. Todo este rodeo tuvieron que hacer las madres buscadoras debido a las obras en la plancha de la plaza de la Constitución, que a partir de este domingo será totalmente peatonal. Una vez frente a Palacio Nacional gritaron sus consignas:

“Reiteramos a los partidos políticos y a sus candidatos y candidatas: no somos un botín político, les exigimos que respeten nuestros procesos y no los manchen con sus disputas electorales; a los gobiernos les exigimos que no quieran evadir sus responsabilidades…Hoy queremos recordar a todas las madres que desde la década de los 60 han luchado por la búsqueda y localización de sus hijas e hijos desaparecidos…lamentablemente el Estado mexicano se ha empeñado en acabar con el trabajo que las familias hemos propuesto e impulsado, vemos con tristeza como el Gobierno cada día se niega a escuchar la voz de las familias”, reclamaron.

Al término de la movilización no se registraron incidentes que lamentar y el saldo fue blanco.

