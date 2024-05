Corrige Sheinbaum mención sobre AMLO en mitin de BCS

Por sí hay confusión, la candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, corrigió lo dicho casi al final del discurso en su mitin en Los Cabos, Baja California Sur.

A pesar de que en cada mitin, conferencia o incluso en cada debate, defiende y destaca el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador este viernes, la traicionó quizá el subconsciente o el cansancio y dijo una frase no tan a favor del primer mandatario, señalando que ella llegará a la Presidencia no como él, que fue con ambición personal.

Y después de tomarse la clásica foto, y entonar el himno nacional volvió a tomar el micrófono y mencionó que ya la habían corregido y aclaró lo dicho.

“Por si hay alguna confusión por supuesto que dije que no llegamos por ambición personal si no llegamos a transformar a nuestra patria, si hay alguna cosa que haya entendido de manera distinta por supuesto que no es el caso, el presidente López Obrador llegó a transformar nuestra patria y nosotros vamos a llegar a transformar también nuestra nación, muchas gracias”.

Al terminar mi discurso en Baja California Sur, una compañera me comentó que podría malinterpretarse una frase. Por ello aclaré al final. Es obvio que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha transformado nuestra patria, sin ambiciones personales, poniendo siempre por… pic.twitter.com/Ci6zuwjlOH — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 10, 2024

Y para que no quedara duda, aunque varias horas después, transmitió esa frase en su cuenta de la red social “X” donde escribió “Al terminar mi discurso en Baja California Sur, una compañera me comentó que podrían malinterpretarse una frase. Por ello aclaré al final. Es obvio que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha transformado nuestra patria, sin ambiciones personales, poniendo siempre por delante el bienestar del pueblo y así lo haremos nosotros también”.

Mientras aprovechó para felicitar a las mamás de México en su día, el mitin fue eliminado de inmediato de su canal de YouTube y al dar click en la liga sólo aparece el mensaje “este video es privado”.

